El joven escalador danés Vingegaard renueva con el Jumbo-Visma

Redacción deportes, 3 may (EFE).- El joven escalador danés Jonas Vingegaard, de 23 años, ha renovado con el Team Jumbo-Visma hasta el final de 2022, informó el club neerlandés este domingo.

Vingegaard es uno de los talentos en los que se tienen depositadas más esperanzas por parte del director del equipo, Richard Plugge, después de haber destacado con triunfos de prestigio, como la victoria en la etapa reina de la Vuelta a Polonia en 2019, la primera en una prueba del World Tour, y por su segundo puesto en la general final del último Tour de Dinamarca.

El corredor danés se mostró encantado con prolongar su contrato. 'Estoy feliz por ampliar mi contrato con el Team Jumbo-Visma. Quería seguir. He demostrado que he sido capaz de mejorar y espero conseguir objetivos más importantes en el futuro. Estoy orgulloso de formar parte del equipo, no hay mejor equipo en el que podría estar', dijo.

Merijn Zeeman aseguró que la renovación del corredor nórdico demuestra 'especialmente en estos tiempos difíciles' que está clara su vocación de continuar mejorando el equipo. 'Jonas es un prometedor talento. Tenemos puestas muchas esperanzas en él', indicó. EFE