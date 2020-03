El jurado premia en Americana 'Répertoire des villes disparues' de Denis Côté

Barcelona, 9 mar (EFE).- El filme 'Répertoire des villes disparues', de Denis Côté, ha ganado el premio del jurado de la crítica en el festival de cine Americana, según informa este lunes el certamen.

El jurado ha concedido asimismo menciones a las películas 'Honey Boy', de Alma Har'el, y 'The Beach Bum', de Harmony Korine; mientras que el premio del jurado joven ha recaído en 'Swallow', de Carlo Mirabella-Davis.

Los premios del público al mejor largometraje de ficción, al mejor documental y al mejor cortometraje han correspondido, respectivamente, a 'Saint Frances', 'Martha: A picture story' y 'Milton'.

La séptima edición del Americana arrancó el pasado 2 de marzo con la comedia milenial 'Saint Frances', de Alex Thompson, y desde entonces se han exhibido unos 60 filmes, algunos de ellos, por primera vez, procedentes de México y Québec.

El reputado documentalista Steve James, nominado al Óscar en dos ocasiones, será el protagonista de una retrospectiva en la Filmoteca catalana que incluirá cuatro de sus películas: 'Hoop Dreams' (1994), 'Life itself' (2014), 'The Interrupters' (2011) y 'Abacus: Small Enought to Jail' (2017).

El festival también estrenó dentro de su programación la serie documental de 10 episodios 'America to me', codirigida entre otros con Bing Liu ('Minding the Gap'), una mirada a la desigualdad de oportunidades que sufre la comunidad afroamericana incluso en las escuelas públicas más progresistas y con más diversidad de Chicago. EFE