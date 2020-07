El Kremlin niega aumento de persecución a periodistas por el 'caso Safrónov'

Moscú, 8 jul (EFE).- El Kremlin negó hoy que en Rusia exista la tendencia a incrementar la persecución de periodistas rusos tras la detención de Iván Safrónov, un antiguo informador y actual asesor de la agencia espacial Roscosmos por presunta alta traición.

'No, no notamos esa tendencia, no la vemos', dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria, después de que medios rusos, Amnistía Internacional y la embajada de EE. UU. denunciaran que el caso Safrónov tiene tintes de ser uno más en la persecución contra periodistas y la libertad de prensa en el país.

Peskov consideró además 'poco profesional' que medios rusos consideren, sin conocer los cargos, inválida la acusación contra Safrónov, que trabajó durante diez años para el diario Kommersant y también para el periódico Védemosti antes de recalar hace mes y medio como asesor en Roscosmos.

'Solo el tribunal puede hallar o no culpable a una persona', sostuvo Peskov, después de que el tribunal de Lefórtovo dictara prisión preventiva para Safrónov hasta el 6 de septiembre en una vista que estuvo en buena parte cerrada al público con el argumento de que la acusación contiene secretos de Estado.

PRAGA LE CONTRATÓ Y WASHINGTON SE BENEFICIÓ, SEGÚN EL FSB

El Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) acusa al experiodista de haber recopilado y entregado a uno de los servicios de inteligencia de los países de la OTAN secretos de Estado sobre la cooperación militar, defensa y seguridad de la Federación Rusa.

Según los abogados del periodista, el FSB cree que Safrónov fue reclutado en 2012 por los servicios de inteligencia de la República Checa y que en 2017 recibió la tarea de pasar a un representante checo información clasificada relacionada con el suministro de armas de Rusia en África y Oriente Medio.

El FSB considera además que la República Checa actuó bajo el 'control' de Estados Unidos.

Roscosmos dijo el martes que el asesor no tenía acceso a información secreta y hoy recalcó que no ha sido despedido.

Durante la vista, los investigadores no mostraron las pruebas que supuestamente incriminan al antiguo periodista, por lo que la defensa no ha tenido acceso al material.

¿UN CASO RELACIONADO CON TRABAJOS PERIODÍSTICOS?

El detenido, que rechazó la acusación y se negó a declarar, sostiene que el caso tiene que ver con sus actividades periodísticas.

'Lo descarto. Y seguimos (descartando) que esto tenga que ver con sus actividades periodísticas', sostuvo al respecto Peskov.

A lo largo de su carrera, el periodista, muy conocido en los círculos de la profesión, había cubierto sobre todo temas de defensa, de cooperación técnico-militar e industria espacial.

También había pertenecido durante un tiempo al grupo de periodistas que cubren de cerca al presidente, Vladímir Putin.

Varios compañeros y periódicos rusos salieron inmediatamente en defensa de su antiguo colega al publicar editoriales de apoyo y participar ante el edificio del FSB en Moscú en piquetes solitarios, única forma de protesta permitida en Rusia sin autorización previa.

En total 25 personas fueron detenidas, según el portal OVD Info, especializado en el recuento de detenidos.

Algunos colegas de Sáfronov se preguntaban el martes si fue detenido por 'un artículo sobre Egipto' que escribió el año pasado sobre un contrato entre este país árabe y Rusia para el suministro de más de 20 cazas Sujói SU-35, tras lo cual EE. UU. amenazó a El Cairo con sanciones si procedía con la adquisición.

También recordaron que el caso de Sáfronov se suma a otros recientes incoados contra periodistas rusos, como fue la acusación fabricada por tráfico de drogas el año pasado contra Iván Golunov o la multa impuesta este lunes contra Svetlana Prokópieva tras ser declarada culpable de 'justificar el terrorismo' en uno de sus trabajos.

El delito de alta traición se castiga en Rusia con penas de entre 12 y 20 años de cárcel. EFE