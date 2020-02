$!El Kremlin rechaza acusaciones de injerencia en las elecciones de EEUU

El Kremlin rechazó hoy las acusaciones sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses, al afirmar que se trata de afirmaciones 'infundadas', dado que Moscú 'no interfiere en los asuntos internos de otros' países.

'Con una insistencia obsesiva aparecen nuevas e infundadas acusaciones contra Rusia sobre algún tipo de interferencia', señaló el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, después de las filtraciones a medios de comunicación estadounidenses sobre la supuesta injerencia rusa en el proceso electoral para los comicios de noviembre.

Los diarios The Washington Post y The New York Times, que citaron a fuentes de Inteligencia, publicaron que el Kremlin apoya la reelección de Donald Trump, y a Bernie Sanders como candidato demócrata.