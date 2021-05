El 'Kun' Agüero, decisivo en su reaparición

Redacción deportes, 1 may (EFE).- El argentino Sergio 'Kun' Agüero no pudo tener una reaparición más decisiva con el Manchester City, ya que marcó un gol acabó con la resistencia del Crystal Palace y encarriló un triunfo (0-2) que sitúa a su equipo a un paso de su tercer título de la Premier en cuatro campañas.

Agüero, que no jugaba desde el pasado 3 de abril ante el Leicester, brilló con luz propia y se considera en condiciones para, si Pep Guardiola lo considera, jugar en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones ante el París Saint Germain.

'Estoy contento porque he vuelto a jugar de nuevo y porque he marcado. Estamos felices', dijo tras el encuentro en Selhurst Park. 'Me siento bien, mi rodilla está muy bien. Espero tener la oportunidad de jugar, como hoy, el martes, pero si no lo hago no importa. Quiero estar con mis compañeros. Veremos qué pasa', apuntó.

Guardiola elogió al delantero argentino y su tanto. '¡Qué gol! ¡Qué movimiento! ¡Qué jugador y qué hombre! Vamos a disfrutar de nuestros últimos partidos con él ', afirmó el técnico español. EFE