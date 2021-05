El Laborismo descarta pactos o coaliciones en Escocia, dice su líder

Viviana García

Edimburgo (R.Unido), 6 may (EFE).- El Partido Laborista en Escocia no quiere pactos ni coaliciones en el Parlamento de Edimburgo (regional), pero trabajará con 'partidos o políticos sobre los asuntos' en los que están de acuerdo, dijo su líder, Anas Sarwar, en una entrevista con Efe tras votar hoy en Glasgow en las elecciones regionales escocesas.

Más de cuatro millones de personas acuden hoy a las urnas para votar el nuevo Parlamento escocés, formado por 129 diputados, pero esta cita electoral ha cobrado relevancia ante la propuesta del mayoritario Partido Nacional Escocés (SNP), de Nicola Sturgeon, de apoyar un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia.

Sarwar, que se hizo cargo del liderazgo laborista el pasado febrero, ha conseguido en poco tiempo apuntalar el apoyo de los escoceses a esta formación, que hace más de 20 años era la principal fuerza política de Escocia, pero que desde entonces ha ido perdido respaldos entre la población mientras que el SNP ha subido.

Acompañado por su mujer, Furheen Ashrif, y uno de su hijos pequeños, este carismático político, de 38 años, acudió esta mañana a depositar su voto en el centro Pollokshields Burgh, un edificio cuya arquitectura se asemeja a los castillos escoceses y que está ubicado en uno de los barrios más acomodados de Glasgow.

OBJETIVOS LABORISTAS

Al salir de votar, Sarwar contó a Efe sus objetivos para los próximos años de la legislatura escocesa y descartó cualquier tipo de pactos, después de que Sturgeon manifestase hoy en una entrevista con el diario escocés 'Daily Record' que quiere trabajar con el laborismo para reconstruir Escocia después de la pandemia de coronavirus.

'No haremos pactos, ni acuerdos, ni coaliciones, pero trabajaré con partidos y con políticos de forma individual sobre los asuntos en los que estemos de acuerdo', dijo el líder laborista escocés, procedente de una familia de origen paquistaní.

En su conversación con Efe, Sarwar recordó que trabajó en el Legislativo escocés con otras formaciones, como el SNP, cuando se trató de legislar para proteger al sector minorista.

'No voy a permitir que un problema grande nos impida trabajar juntos en asuntos en los que estamos de acuerdo a fin de cambiar este país', insistió este odontólogo de profesión y muy cercano al ex primer ministro británico y exdirigente laborista Gordon Brown (2007-10).

Entre otras cosas, Sarwar resaltó que su formación ha diseñado el 'plan de creación de empleo más audaz y ambicioso de la historia del Parlamento escocés' porque Escocia está 'en una crisis económica'.

Además de atender la difícil situación educativa provocada por la covid-19, el laborismo escocés quiere 'afrontar la emergencia climática, (pues) es el mayor desafío de nuestro planeta', indicó.

NO A UN REFERÉNDUM DE INDEPENDENCIA

Sobre la posible convocatoria de un nuevo referéndum de independencia, como promete el SNP, Sarwar reiteró su rechazo a la escisión de Escocia del Reino Unido y a una nueva consulta.

Fue precisamente su mentor, Gordon Brown, el que pocos días antes de la primera consulta sobre la independencia, en 2014, consiguió revertir la tendencia del electorado escocés hacia la separación con unos apasionados discursos, en los que no utilizó papeles.

'Yo no apoyo la independencia, no apoyo un referéndum (...) pero le digo directamente a la gente, concentrémonos, para variar, en lo que nos une y no en lo que nos divide. Concentrémonos en lo que podemos hacer y no en lo que no podemos estar de acuerdo', añadió este político nacido en Glasgow y que en 2016 entró como diputado del Parlamento de Edimburgo, formado en 1999.

También tuvo un mensaje para los que han apoyado el Brexit y para los proeuropeos que querían permanecer en la Unión Europea (UE) al pedirles 'trabajar juntos para reconstruir' Escocia.

Sarwar aseguró que su misión es trabajar 'con honradez, humildad, energía y autenticidad, con ideas, con empatía, con optimismo, esperanza y unidad. Esta es la forma en que lidero y la forma en que lideraré en los próximos cinco años'. EFE