El 'látigo' Torres

Juan José Lahuerta

Getafe (Madrid), 11 mar (EFE).- Si hay un nombre que puede tener parte de culpa de que la UEFA haya decidido suspender los partidos Sevilla-Roma e Inter-Getafe, ese no es otro que Ángel Torres, presidente del club madrileño que durante 24 horas, con sus declaraciones, agitó la opción de cancelar ambos partidos.

El máximo mandatario del Getafe pocas veces se guarda lo que piensa. Es un hombre directo que en ocasiones, con sus palabras, consigue desde un equipo pequeño mucha difusión. Y, esta temporada, con su plantilla en lo más alto del foco mediático gracias a sus buenos resultados, una declaración explosiva tenía recorrido.

Las complicaciones generadas por el coronavirus para disputar con normalidad el choque de ida de los octavos de final de la Liga Europa ante el Inter, eran un caldo de cultivo para que Torres volviera a la palestra. La situación no se estaba solucionando como creía que era lógica y desde el martes comenzó a alzar la voz.

Con la explosión en Madrid del Covid-19, tanto Milán como la capital de España, a partir prácticamente del lunes, se convirtieron en dos focos importantes del virus. Poco a poco se fueron tomando medidas y este martes, finalmente, el Gobierno decidió suprimir los vuelos entre los dos países.

Ángel Torres no quería que sus futbolistas tomaran ningún riesgo en el viaje a Milán para jugar a puerta cerrada. Y tampoco quería que se barajara la posibilidad de, una vez en tierras italianas, no tener permiso para regresar. Bajo ningún concepto quería que el Getafe jugara ese partido. Mientras él lo tenía claro, la UEFA meditaba una solución.

Por eso, el martes, salió a la palestra hasta en dos ocasiones para dejar clara su posición. Primero, atendió a los medios de comunicación a las puertas del Coliseum Alfonso Pérez para decir que le parecía bien el decreto gubernamental que cerraba los vuelos entre Italia y España.

También insinuó lo que después diría con más claridad: que ese partido no había que jugarlo. 'Si el Gobierno italiano dice lo mismo, no podremos viajar. Por lo cual, o lo sacan fuera o lo suspenden. No hay miedo, hay responsabilidad y precaución, como también la hay en Madrid. No hace falta ir a Italia. La UEFA de momento no ha dicho nada, estamos en contacto directo. Esta tarde hay que decidir', aseguró.

Esa tarde, a 48 horas del inicio del encuentro, la UEFA no se pronunció. Ya por la noche, Torres, en una entrevista en Onda Cero fue más contundente: 'El Getafe no va a volar. No vamos a Italia le pese a quién le pese. Si tenemos que perder la eliminatoria la perderemos. Yo no voy a ser el que asuma correr ningún tipo de riesgo'.

Sus palabras aparecieron como una bomba en muchos medios de comunicación. El Getafe, se negaba claramente a jugar el partido contra el Inter. No le importaba acabar eliminado. Pero, por la mañana, aún no había ninguna decisión definitiva.

Entonces, de nuevo apareció Torres, cuatro horas antes de las ruedas de prensa oficiales previas al partido que se iban a despachar en el Coliseum Alfonso Pérez. Volvió a ser claro: 'No vamos a jugar. A Italia no viajamos, está decidido. No tengo ningún interés en las consecuencias'.

En ese momento, el Roma, en el aeropuerto, esperaba una autorización de las autoridades españolas que confirmara que podían regresar a España después del partido. Ésta no llegó y el club, a través de sus canales oficiales, siguió la estela de Torres y confirmó que no viajaría para jugar contra el Sevilla.

Por fin, la UEFA, poco antes del inicio de la rueda de prensa prevista del técnico José Bordalás, del futbolista Damián Suárez y del propio Ángel Torres, que iba a explicar de nuevo su decisión, autorizó la suspensión de los dos encuentros.

Entonces, sin un partido que disputar, apareció Clemente Villaverde, director general del Getafe, para dar las gracias a la UEFA por su 'comprensión y ayuda' y para decir que en un corto periodo de tiempo se decidirá la solución al problema.

Desde el Inter, según pudo saber EFE, alucinaban con Ángel Torres. Querían saber quién era ese hombre que levantó la voz en tantas ocasiones en tan corto espacio de tiempo y que consiguió atraer los focos para influir en una decisión de gran calado. No fue otro que el 'látigo' Torres, que cuando pelea por sus ideas, a base de insistencia, muchas veces consigue lo que desea. EFE