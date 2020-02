El Leganés comienza en Vigo su vida sin Martin Braithwaite en duelo clave

Vigo/Leganés (España), 21 feb (EFE).- Celta de Vigo y Leganés, decimoséptimo y decimonoveno respectivamente, disputan este sábado en Balaídos la que será una auténtica final por la permanencia en LaLiga Santander marcada además, por la importancia de su ausencia, por la salida al Barcelona del danés Martin Braithwaite, que ha dejado aún más debilitado el ataque del cuadro del mexicano Javier Aguirre.

La visita a tierras gallegas supondrá un exigente examen para el Leganés, que sólo ha ganado uno de sus últimos seis partidos ligueros y está a dos puntos de un Celta que atraviesa su mejor momento después de sumar cuatro puntos tras ganar al Sevilla y empatar en el Santiago Bernabéu.

Un triunfo celeste, sobre todo si es por más de un gol, permitiría a los de Óscar García Junyent distanciar a uno de sus principales rivales en la pelea por eludir el descenso, de ahí que dentro del vestuario hablen de este choque como 'el más importante' del mes de febrero.

El preparador del Celta recupera para el duelo al capitán Hugo Mallo, que cumplió ciclo de tarjetas amarillas ante el Real Madrid. Formará en el lateral derecho de una defensa de la que se caerá el ghanés Aidoo, ya que, salvo sorpresa mayúscula, Óscar volverá a alinear una línea de cuatro atrás después de salir con tres centrales en el Bernabéu.

La dupla Araujo-Murillo se ha convertido en una de las piezas claves en el resurgir celeste, al igual que el gran momento de forma de Okay Yokuslu y Rafinha Alcántara. Los cuatro repetirán titularidad. También Aspas y el ruso Smolov en ataque, donde tiene muchas opciones de entrar Pione Sisto.El croata Bradaric, que se estrenó en el once en Madrid, tiene más opciones que Fran Beltrán de repetir en el doble pivote junto a Okay, mientras que el portero Rubén Blanco y el lateral zurdo Lucas Olaza son indiscutibles en sus puestos.

Por su parte el Leganés visita Balaídos en un duelo que llega como colofón a una semana donde los madrileños han estado, sin quererlo, en el epicentro mediático de la actualidad deportiva nacional.

La causa es el fichaje del atacante danés Martin Braithwaite por el Barcelona tras abonarse su cláusula de rescisión. En el caso de los azulgrana estaban autorizados a realizar una contratación debido a la lesión de Ousmane Dembélé pero el reverso son los leganenses, que pierden una pieza esencial de su esquema y en principio no podrán buscar un recambio si no es libre.

Con la salida de Braithwaite llueve sobre mojado ya que semanas atrás sucedió lo mismo con otro hombre importante como era el también atacante Youssef En-Nesyri, quien puso rumbo al Sevilla en idénticas circunstancias.

En aquella ocasión, al darse en mitad del mercado de invierno, hubo opción de incorporar a Roger Assalé y a Miguel Ángel Guerrero. Ahora este último, junto al argentino Guido Carrillo, deberá asumir a priori el peso de principal referente ofensivo del plantel hasta final de temporada, si bien es cierto que desde el club se espera que les permitan una contratación. De no ser así Javier Aguirre podría manejar otras opciones arriba.

Suceda lo que suceda, está claro que la marcha de Braithwaite es un revés para un Leganés que afronta la cita después de haber empatado la jornada previa contra el Betis y de perder en su último duelo fuera en el campo del Levante

De hecho no han sido capaces de ganar aún ningún choque liguero lejos de casa, algo que tratarán de hacer ante los gallegos en el estadio donde consiguieron el primer triunfo liguero de su historia en la máxima categoría del fútbol español.

Para ello esperan apoyarse en el último precedente que tuvo lugar hace no demasiadas semanas en Butarque y que terminó con triunfo por 3-2 tras un partido donde acabaron sufriendo pese a llegar a contar con tres goles de ventaja.

De cara a esta cita seguirá siendo baja por lesión el guardameta Iván 'Pichu' Cuéllar así como el extremo argentino Alexander Szymanowski. A ellos se suman también por problemas físicos Rodrigo Tarín y Aitor Ruibal. En cambio vuelve el defensa nigeriano Kenneth Omeruo tras cumplir sanción.

- Alineaciones probables:

Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Murillo, Araujo, Olaza; Bradaric, Okay; Aspas, Rafinha, Pione Sisto; y Smolov

Leganés: Soriano; Rosales, Awaziem, Omeruo, Siovas, Silva; Eraso, Rubén Pérez, Recio, Kevin Rodrigues; y Carrillo.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité andaluz)

Estadio: Abanca-Balaídos

Hora: 12:00 GMT

Puestos: Celta (17º. 21 puntos) Leganés (19º. 19 puntos).

La clave: Cómo se recomponga el conjunto visitante a la salida del danés Martin Braithwaite, que ha puesto rumbo al Barcelona.

El dato: El Leganés ganó en Balaídos contra el Celta de Vigo su primer partido en la máxima categoría del fútbol español.

La frase: Aguirre: 'No te imaginas que yendo en último lugar te van a levantar dos jugadores.

El entorno: A lo largo de la semana se ha hablado poco del choque en la localidad madrileña ya que la noticia que ha centrado toda la atención ha sido la marcha de un jugador de gran importancia como Martin Braithwaite.

