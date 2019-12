El Leicester niega que vaya a vender jugadores en invierno

Londres, 12 dic (EFE).- El Leicester City, equipo revelación de la Premier League, no venderá a sus jugadores clave en el mercado de invierno.

Así lo dijo el entrenador de los 'Foxes', Brendan Rodgers, en rueda de prensa.

'No se irá nadie en enero. Categóricamente que no', aseguró el técnico, quien también añadió que ese mensaje no ha pasado por la dirección del club.

'Pero si nos sentamos a hablar seguro que pensamos igual. Hablo regularmente con el director deportivo, pero no hemos hablado sobre esto hoy. Es bastante obvio que queremos mantener el equipo unido, así que queremos estar seguros de que estamos juntos más allá de enero', agregó.

El Leicester se ha convertido en la revelación de la Premier al colocarse segundo en la clasificación, seis puntos por detrás del Liverpool y con cuatro de ventaja respecto al Manchester City.

Esto es gracias a jugadores como Jamie Vardy, James Maddison, Ben Chilwell, Wilfred Ndidi y Caglar Soyuncu. EFE.