El Leipzig, la Bundesliga y la marcha de Timo Werner como síntoma

Rodrigo Zuleta

Berlín, 18 jun (EFE).- La marcha del delantero Timo Werner al Chelsea puede ser vista como un síntoma de la situación actual de la Bundesliga, con el Bayern Múnich, ejerciendo una hegemonía mas fuerte que nunca sin que sus principales competidores puedan convertirse en una verdadera amenaza.

El entrenador del RB Leipzig, Julian Nagelsmann, declaró al llegar al comienzo de la temporada que su objetivo era salir campeón antes de que terminase su primer contrato, tres temporadas, en el equipo del este de Alemania.

La cúpula del club se ha fijado la misma meta. Y ahora tiene que ver como se marcha su mejor jugador, segundo en la clasificación de goleadores de la Bundesliga, sin poder hacer nada para retenerlo

El adiós de Werner no es una sorpresa y se daba por hecho desde hace meses. La pregunta era su destino que también se conoció extraoficialmente hace varias semanas.

La idea de que el Bayern afianza su éxito quitándole a sus competidores sus mejores jugadores parece ser cosa del pasado. Ahora son otros los que hacen ese trabajo por el Bayern.

Ya en la pausa de invierno el Leipzig, que en ese momento era líder, dejó marchar a su capitán Diego Demme con destino al Napoles. Y es posible que el siguiente paso sea la marcha del defensa Dayoy Upamecano, que tiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros.

La imposibilidad de mantener en el club a sus mejores jugadores es algo que no ocurre sólo en el Leipzig.

El Borussia Dortmund, actualmente segundo clasificado, ha tenido que ver como en los últimos años se han ido marchando Pierre Emerick Aubameyang, al Arsenal, Christian Pulisic, al Chelsea, y Ousmane Dembelé, al Barcelona, y ahora abundan los interesados que quieren llevarse a Jadon Sancho y a Earling Haaland.

LA CANTERA PERDIDA DEL SCHALKE

El Schalke, a día de hoy, está lejos de ser uno de los competidores del Bayern pero es posible hacer una lista de jugadores que salieron de su cantera y que muestran como el club ha tenido un potencial sin explotar.

La lista puede empezar con Manuel Neuer, que pasó al Bayern en 2011, y seguir con Julian Draxler y Thilo Kehrer, ambos en el PSG, Mesut Ózil, en el Arsenal tras pasar por el Werder Bremen y el Real Madrid, Leroy Sané, en Manchester City, o Leon Goretzka, que acaba de terminar su segunda temporada con el Bayern.

Los jugadores se ven del Schalke no solo por razones económicas sino porque no sienten que el club se les ofrezca perspectivas. El caso de Draxler es especialmente drástico porque su marcha no fue directamente el PSG, lo que podría entenderse, sino al Wolfsburgo.

UNA LIGA DE PROVINCIAS

El Wolfsburgo ha sido el último equipo en ser campeón alemán, en 2009, distinto al Bayern y al Dortmund. Desde entonces no ha tenido como formar un equipo que luche otra vez por el título pese a tener el respaldo económico del consorcio Volkswagen.

Antes del Wolfsburgo, en 2007, fue campeón el Stuttgart que actualmente está en segunda división. Entre los jugadores claves para la conquista del título estuvieron el meta Timo Hildebrandt, que se marchó al Valencia donde no tuvo gran éxito, y Sami Khedira, que pasó al Real Madrid y luego al Juventus.

El siguiente internacional alemán que puede terminar dejando la Bundesliga es Kai Havertz, la actual estrella del Bayer Leverkusen. Probablemente solo el Bayern podría evitar que Havertz dejara Alemania lo mismo que solo el club bávaro podría organizar un regreso de Sané a la Bundesliga.

El tema no solo es financiero sino también de perspectivas. El Bayern es el único equipo alemán que puede competir en cuanto a renombre con los grandes clubes europeos.

Todos los demás clubes tienen, en mayor o menor grado, algo de provinciano lo que tiene que ver con otra característica de la Bundesliga que es el predominio de los equipos de ciudades pequeñas o medianas.

El Hamburgo está en Segunda división y, pese a su tradición y a estar en una ciudad con gran potencial económico, hace tiempo que dejó de ser el competidor del Bayern que fue en los años ochenta.

En Berlín ni el Hertha ni el Union tienen de momento un potencial que haga pensar que van a pensar las cosas. EFE