El líder de Depeche Mode publica versiones de Neil Young y Bob Dylan

Londres, 4 oct (EFE).- El líder de la banda electrónica Depeche Mode, Dave Gahan, anunció este lunes el lanzamiento de un nuevo álbum con versiones de temas compuestos por Neil Young, PJ Harvey y Bob Dylan, entre otros.

'Imposter', en el que colabora el grupo The Soulsavers, saldrá al mercado el próximo 12 de noviembre con doce temas que fueron grabados en California a finales de 2019.

Gaham y The Soulsavers 'no escribieron estas canciones, pero las han escuchado, las han estudiado y les han dado una nueva vida', describe el anuncio publicado en la página de Facebook del artista británico.

El repertorio elegido es 'un reflejo de la vida de Dave' y le ha permitido expresar 'su propia voz', subraya ese texto.

El álbum incluye temas como 'A Man Needs a Maid', the Neil Young, 'Not Dark Yet', de Dylan, 'Dark Religion', de Mark Lanegan, y 'Where My Love Lies Asleep', de Gene Clark.

Además del nuevo trabajo en solitario de Gaham, Depeche Mode anunció la semana pasada la publicación de una versión restaurada del último concierto de su célebre gira 'Music For The Masses', grabada en 1988. EFE

