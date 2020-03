El líder del Partido Demócrata italiano se cura del coronavirus

Roma, 30 mar (EFE).- El líder del Partido Demócrata italiano (PD) y presidente de la región del Lacio (cuya capital es Roma), Nicola Zingaretti, confirmó hoy que se ha curado del coronavirus tras pasar 23 días en aislamiento en su domicilio.

'Tras pasar veintitrés días de aislamiento domiciliar he dado un resultado negativo a dos pruebas consecutivas. He pasado una jornadas desagradables, pero estoy curado, lo he logrado', celebró en un mensaje en sus redes sociales.

Zingaretti, cuyo partido de centroizquierda apoya al Movimiento Cinco Estrellas en el Gobierno del país, llamó a la unidad de la clase política para superar este momento de crisis.

'El mundo está viviendo un drama sin precedentes en la historia moderna, e Italia ha sido la primera democracia occidental en tener que afrontar esta situación con elecciones muy radicales por primera vez desde el fin de la II Guerra Mundial', apuntó.

Zingaretti dijo que retomará su agenda en 'un par de días'.

Italia ha registrado 101.739 contagiados en su territorio desde que surgiera el primer foco, el 20 de febrero, y actualmente siguen enfermas 75.528 personas y 11.591 han perdido la vida, según los últimos datos de Protección Civil. EFE