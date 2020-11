El 'LinkedOut' de Thomas Ruyant,segundo,sufre una avería en un 'foil'(alerón)

Redacción deportes, 25 nov (EFE).- El 'LinkedOut' de Thomas Ruyant, segundo en la general de la Vendée Globe -Vuelta al Mundo en Solitario- ha sufrido en la última daños importantes en su 'foil' (alerón) de babor de su barco y navega a velocidad reducida esperando comprobar el alcance de la avería.

Alrededor de las 03:00 (hora española) Ruyant ha notado un fuerte ruido fuera del barco. Ha salido a cubierta y usando una linterna ha visto varias grietas en el alerón izquierdo.

'Navegaba a 20 nudos (38 km/h) cuando oí este gran ruido. No tengo una explicación para lo que pasó. Levanté el alerón para que no se arrastrara por el agua. Al amanecer pude inspeccionarlo y me puse en contacto con mi equipo y los técnicos en tierra. No hay vía de agua y el soporte del alerón esta bien'.

El 'foil' está realmente agrietado por muchos sitios y la estructura ve afectada. Estoy esperando el análisis de los técnicos para ver si necesita cortarlo'.

'Soy el segundo en la carrera y ,naturalmente, sigo en la misma, aunque mermado y con un solo alerón, pero me consuelo diciéndome que todavía tengo el estribor, que quizás es estadísticamente es el más importante para una vuelta al mundo', ha finalizado.

Mientras, el 'Apivia' de Charlie Dalín sigue consolidándose en el liderato. Está a 350 millas (680 km) al Norte de la Zona de exclusión por hielos y a 1700 millas (3.200 km) al este del Cabo de Buena Esperanza. Para escapar del anticiclón de Santa Helena ha cambiado su rumbo al Suroeste, al igual que los diez primeros clasificados para encontrar vientos favorables.

Con el 'LinkedOut' navegando a apenas 5 millas (9 km/h), Dalín, a casi 12 nudos (22 km/h), ya le aventaja en 80 millas (150 km). Jan Le Cam ('Yes We Cam') sigue tercero, pero ya a 364 millas (686 km) del líder.

A .1800 millas (3400km) más al Norte, el 'One Planet One Ocean' de Didac Costa, navega a una media de 14 nudos (26 km/h) a unas 190 millas (370 km) al Noreste de Recife (Brasil). Navega en rumbo Sur y amurado a bbor (recibe el viento por la izquierda). 'Ya tengo el viento de través. Voy más rápido, pero bastante escorado. Imposible hacer bricolaje', ha explicado esta mañana.

Resultados y Clasificaciones al término 17ª jornada

Recorrido: 24.334 m.n. (45.090 km)

25/11/2020 (15:45 horas)

(F).- IMOCA con 'foils' (Alerones)

distancia a meta

.1. Charles Dalín (FRA)(F) Apivia 18.972 mn.(35.155 km)

Distancia al líder

.2. Thomas Ruyant (FRA)(F) Linkedout a 80 m.n.

.3. Jean Le Cam (FRA) Yes we Cam! 364

.4. Kevin Escoffier (FRA)(F) PRB 453

.5. Boris Herrmann (GER) SeaExplorer 475

----

21. Didac Costa (ESP) One Planet One Ocean a 1850 mn.(3428 km)

Abandonos

-- Nicolás Troussel (FRA)(F) Corum 16/11/2020

EFE

