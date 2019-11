El Liverpool se escapa, MessiBarça, el Mejor Madrid, Di María-Icardi letales

Lorenzo Martínez

Madrid, 10 nov (EFE).- La victoria del Liverpool sobre el Manchester City, al que deja a nueve puntos, el triplete de Leo Messi, del que depende cada vez más el Barcelona, el mejor Real Madrid de los que se lleva de temporada, y la pareja argentina Ángel Di María-Marcelon Icardi, sacando las 'castañas del fuego' al PSG, fueron lo más significativo del fin de semana futbolístico europeo.

KLOPP, KLYPTONITA DE GUARDIOLA; EL LIVERPOOL VUELA

El alemán Jurgen Klopp es una especie de 'klyptonita' para Pep Guardiola, uno de los técnicos más laureados de la última época. Su Liverpool asentó un 'golpe de mano' en la Premier, al imponerse este domingo al Manchester City (3-1), con lo que la diferencia ahora entre ambos equipos es de nueve puntos en favor 'Reds', que es aún más líder.´

Klopp (Borussia Dortmund y Liverpool) refrendaba ser la 'bestia negra' de Guardiola (Bayern Múnich y Manchester City), pues en los 18 duelos oficiales entre ambos el alemán se impuso en 9 de ellos, por 7 del español y 2 empates.

Fue un partido con una primera hora de neto dominio de un Liverpool (2-0) que desarboló a un rival incapaz de detener la avalancha 'roja', y que ya en el minuto 51 puso en el marcador un claro 3-0, con goles del brasileño Fabinho, del egipcio Mohamed Salah y del senegalés Sadio Mané. Tras el tanto del portugués Bernando Silva (m.71) apareció el auténtico City de Guardiola, y se rozó un segundo tanto 'Cityzens' que hubiera elevado la emoción en los últimos minutos. No ocurrió y los de Klopp se llevaron un importante triunfo acompañado por los cánticos del 'You'll never walk alone'.

El City cae a la cuarta plaza. Se ve superado por el Leicester y el Chelsea, que derrotaron al Arsenal (2-0) y al Crystal Palace (2-0) y están a ocho del Liverpool. Reaccionó el Manchester United, que ganó al Brighton (3-1), aunque aún está fuera de zona europea.

EL BARÇA ES MESSI, LUCE EL MADRID DE ZIDANE

LaLiga prosigue con el duelo en lo más alto entre el Barcelona y el Real Madrid, ambos con 25 puntos y, pese a contar con un partido menos (el 'Clásico' del próximo 18 diciembre), colíderes con un punto de ventaja sobre el Atlético de Madrid. Los tres ganaron, pero el que mejor impresión dejó fue el cuadro madridista.

Y es que el Barcelona se impuso al Celta (4-1) evidenciando una vez más que es 'Messidependiente'. El argentino anotó un 'trilpete' y siguió rompiendo lejos de efectividad a balón parado: uno de penalty dos de lanzamientos directos de falta. Un triunfo mas por efectividad atacante que por buen juego.

El Real Madrid, en cambio, se sacó la espina de la derrota de la pasada campaña a Eibar a base de un excelente fútbol -el mejor suyo en lo que se lleva de temporada-. Se impuso con un contundente (0-4, dos de pena máxima), con un marcador que bien pudo ser más abultado porque su primera mitad fue de alta escuela. Anotaron Karim Benzema (dos), Sergio Ramos y el uruguayo Fede Valverde. Este último sigue asombrando, fue algo más de un incansable pulmón. Brilló, por fin, también el belga Eden Hazard, imparable. Además, es el quinto partido consecutivo en que los madridistas no encajan gol.

El Atleti de Diego Simeone rompió su negativa racha (una derrota en Liga Campeones, dos empates ligueros) a costa del Espanyol (3-1), con remontada incluida. Además el argentino Ángel Correa marcó su primer tanto de la temporada, que suponía el empate local.

EL NUEVO BAYERN DESTROZA AL DORTMUND

Hans-Dieter Flick ha revitalizado al Bayern de Múnich. El sustituto del destituido Niko Kovac está haciendo méritos para pasar de 'solución provisional' a la confirmación al frente del equipo. bajo sus órdenes el equipo ganó sus dos partidos jugados: el miércoles al Olympiacos (2-0) en Liga Campeones; este sábado al Borussia Dortmund con goleada incluida (4-0, dos goles de Robert Lewandowski).

Muy meritorio el 'póquer' al Dortmund, también uno de los principales candidatos al título pero que ahora es sexto. El Bayern sigue a cuatro puntos del líder, el Borussia Monchengladbach, que superó al Werder Bremen (3-1). Comparten plaza con el conjunto muniqués el Leipzig y el Friburgo, que también ganaron este fin de semana.

DI MARÍA E ICARDI DESATASCAN AL PSG

Los argentinos Ángel Di María y Mauro Icardi, ambos nacidos en Rosario, volvieron a sacar del apuro al París Saint Germain, que se llevó su ajustado y sufrido triunfo en su visita al modesto Brest (1-2). Una victoria que encaminaba el exmadridista (m.39) y que, tras la igualada local, materializó el exinterista a cinco minutos de la conclusión.

La victoria le permite al PSG ampliar a nueve puntos su ventaja al frente de la clasificación, pues su inmediato perseguidor, el Angers, no pasó del empate sin goles en Reims. EFE