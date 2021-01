El 'Maitre Coq VI', líder, entra los últimos 10.000 kilómetros del recorrido

Redacción deportes, 8 ene (EFE).- El 'Maitre Coq IV' de Yannick Bestaven, ha entrado esta mañana en los últimos 10.000 km del recorrido de la Vendée Globe -Vuelta al Mundo en Solitario- y solo le resta la cuarta parte del total hasta la meta de Les Sables d' Olonne.

Bestaven esta navegando a 270 millas (520 km) al Este de las costas brasileñas de Porto Alegre en rumbo Norte directo, pero su velocidad se ha frenado, ahora es de 5 nudos (9 km/h), por una zona de vientos irregulares, aunque pronto entrará en el flujo de viendo del suroeste de 10-12 nudos (18-22 km/h)

'No hay viento, estoy intentando ajustar el barco a un mejor ángulo para que avance. Hay algún pequeño chubasco pero no es desagradable en comparación con lo que hemos pasado', ha comentado

La temperatura dentro del barco es de 25ºC y la del agua es la misma y hace calor. La atmósfera es húmeda, está muy turbia, porque hay poca presión.Su preocupación es el ascenso por las costas de Brasil ya que hay muchos barcos de pesca y deberá estar pendiente del radar

Ahora está bastante lejos de la costa, pero dice que, 'el corredor de viento estará bastante cerca de la tierra. Tendré que arriesgarme a acercarme a la costa después del Cabo Frío. Allí hay parques eólicos y, sobre todo, muchas plataformas petrolíferas. Deberé tener mucho cuidado' .

Aunque tiene a sus dos rivales inmediatos, el 'Apivia' y LinkedOut, a 400 millas (750 km) más al Sur es consciente de que su ventaja disminuirá a medida que avanza el día. Habrá mucho en juego hoy y el fin de semana.

A 1.200 millas (2.220 km) al Oeste del cabo de Hornos, en mitad de una fuerte tormenta en el Pacifico Sur con viento del Suroeste de 30 nudos (55 km/h) y olas de 4 metros, la navegante británica Pip Hare (Medalia), después de romper su timón de babor, ha logrado reemplazarlo hoy seguir adelante, toda una gesta en las condiciones meteorológicas en la zona.

Allí también se encuentra el 'One Planet One Ocean' de Didac Costa, siguiendo su implacable persecución al 'Time for Oceans' de Stéphane Le Diraison, al que esta mañana tenía a solo 30 millas (55 km) por delante. Costa sigue mostrando mucho cuidado por on forzar el barco y su media de velocidad actual se mantiene en 12 nudos (22 km/h).

Resultados y Clasificaciones final de la 61ª jornada

Recorrido: 24.334 m.n. (45.090 km)

08/01/2021 (12:00 horas)

(F).- IMOCA con 'foils' (Alerones)

distancia a meta

.1. Yannick Bestaven (FRA(F) Maitre Coq 5.400 mn.(10.000 km)

Distancia al líder

.2. Charles Dalín (FRA)(F) Apivia a 399 m.n.

.3. Thomas Ruyant (FRA) (F) LinkedOut 414

.4. Damien Seguín (FRA) Apicil 440

.5. Louis Burton (FRA) (F) Bureau Vallée 551

...

20. Didac Costa (ESP) One Planet One Ocean a 3029 mn.(5612 km)

(hasta 27 competidores)

Abandonos (6)

-- Nicolás Troussel (FRA)(F) Corum 16/11/2020

-- Kevin Escoffier (FRA)(F) PRB 30/11/2020

-- Alex Thomson (GBR) (F) Hugo Boss 04/12/2020

-- Sebastién Simón (FRA) (F) Arkea Paprec 04/12/2020

-- Samantha Davies (GBR)/F) Initiatives 05/12/2020

-- Fabrice Amedeo (FRA)(F) Newrest 11/11/2020

EFE

1010560