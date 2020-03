El Manchester United pagará a los trabajadores aunque no haya fútbol

Londres, 20 mar. (EFE).- El Manchester United anunció que pagará a todos los empleados que trabajan los días de partido incluso si no se juega ninguno más esta temporada o se disputan a puerta cerrada.

Quedan cuatro encuentros de esta temporada por disputarse en Old Trafford, pero la Premier League no se reanudará, como mínimo, hasta el 30 de abril, aunque no se sabe en qué condiciones.

Según la prensa inglesa, estos pagos supondrían un total de un millón de libras, apoyando a más de 3.000 trabajadores.

'Este gesto de buena fe refleja el deseo del club de reducir la incertidumbre financiera en estos trabajadores temporales y es en reconocimiento del papel crucial que juegan en realizar servicios para los aficionados', explicó el club en un comunicado remitido a los medios. EFE