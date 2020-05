El mayor grupo mediático de Filipinas y blanco de las críticas de Duterte

Sara Gómez Armas

Manila, 6 may (EFE).- Nacido en 1953, el canal de televisión ABS-CBN fue el primero del Sudeste Asiático y origen del mayor grupo mediático de Filipinas, que emitía el informativo y programas de entretenimiento más vistos del país, antes de verse obligado a ir a negro tras haber sido blanco de las críticas del presidente Rodrigo Duterte.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ordenó este martes la suspensión de las emisiones del grupo al haber expirado su licencia de 25 años, cuya renovación está aún pendiente de debatirse en el Congreso tras numerosas dilaciones.

El buque insignia del grupo, ABS-CBN Channel 2, fue el canal más visto en Filipinas en 2019, con el 44 % de la audiencia, y programas de la cadena ocuparon los nueve primeros puestos en la lista de los diez shows más vistos, según datos de la consultora Kantar Media.

Sin embargo, hasta que el Congreso tome una decisión, 42 canales de televisión en todo el país -incluido Channel 2-; 10 cadenas digitales y 23 emisoras de radio suspendieron ayer su emisión, arriesgando el futuro laboral de 11.000 trabajadores.

MEDIO CRÍTICO E INDEPENDIENTE

No es la primera vez que ABS-CBN va a negro. Ya ocurrió en 1972 cuando el dictador Ferdinand Marcos declaró la ley marcial e impuso el control oficial de la prensa; pero es la primera vez que un gran medio de comunicación corre esa suerte en democracia y sucede tras haber sido blanco de las críticas del presidente Rodrigo Duterte.

Desde el entorno del presidente se han apresurado a negar su influencia en la decisión, pero lo cierto es que el mandatario amenazó a los directivos del grupo con el cierre del medio varias veces y les acusó de publicar noticias 'injustas' sobre él.

'Vendan el medio si no quieren perder todo. El año que viene estáis fuera', espetó en diciembre a los dueños de ABS-CBN, controlado por la poderosa familia Lopez.

Los informativos de ABS-CBN no han adoptado una línea especialmente crítica con Duterte, aunque sí han documentado con rigor e independencia asuntos polémicos de su gobierno, en especial los abusos de la guerra contra las drogas.

Aunque su línea editorial ha sido menos combativa que la de otros medios como Rappler, Inquirer o Vera Files -a los que Duterte insulta con asiduidad-, lo cierto es que ABS-CBN congrega ante el televisor a millones de espectadores con TV Patrol, el informativo de más audiencia del país, y otros programas de reportajes.

ENFADO DE DUTERTE

Algunos medios apuntan a que el enfado del presidente con la cadena se gestó en la carrera presidencial de 2016, cuando ABS-CBN no emitió un anuncio electoral de la campaña de Duterte ya pagado, porque no contaba con el visto bueno de la Comisión Electoral.

'Sentimos haber ofendido al presidente, no fue nuestra intención. Creímos hacer lo correcto cumpliendo con las regulaciones sobre la emisión de anuncios electorales', se disculpó el copresidente de la compañía, Carlo Katigbak, en una audiencia en el Senado en febrero.

Aunque Duterte no se ha pronunciado sobre el fin de la emisión, políticos y analistas de diversas tendencias culpan de la situación a los 'deliberados retrasos' para debatir la renovación de la licencia en el Congreso, dominado por sus aliados.

En paralelo, el fiscal general José Calida -también afín al presidente- solicitó en febrero al Supremo que anulara para siempre la licencia de la cadena por 'operar ilegalmente', otro asunto pendiente de deliberación en el alto tribunal.

MEDIO PIONERO EN ASIA

El empresario estadounidense James Lindberg, afincado en Filipinas, creó en 1953 ABS, el primer canal de televisión del Sudeste Asiático y el segundo del continente, detrás de la japonesa Nippon TV. En 1957 se fusiona con CBN, que era su principal competidor fundado un año antes por Eugenio Lopez, quien pasó a controlar el nuevo grupo.

El desarrollo de ABS-CBN fue imparable -en 1966 fue la primera televisión del Sudeste Asiático en emitir en color- hasta 1972, cuando Marcos usó la ley marcial para adueñarse de los medios y expropió las empresas de Eugenio Lopez, quien pidió asilo en EEUU.

La sede de la compañía se usó para la transmisión de otros medios afines al régimen y ABS-CBN no volvió a operar con normalidad hasta el 14 de septiembre de 1986, cuando el nuevo gobierno democrático devolvió a los Lopez sus frecuencias de emisión.

En los años noventa, el grupo diversificó su negocio con canales temáticos por cable y satélite, además de productoras cinematográficas.

LA FIEBRE DE LAS TELENOVELAS

ABS-CBN es un pilar de la historia reciente del país, que ha marcado el gusto audiovisual de los filipinos, además de ofrecer un amplio espacio en la parrilla al baloncesto y al boxeo.

Introdujo a finales de los ochenta la fiebre de las telenovelas al importar producciones mexicanas de Televisa: la trilogía 'Las Tres Marías', protagonizada por Thalía, fue un pelotazo.

En 1992 estrenó la primera telenovela de factura filipina o 'teleserye', 'Mara Clara', una de las más exitosas del país y la más longeva en democracia, que se emitió hasta 1997.

A pesar del éxito de las telenovelas de producción propia -que se exportan a África- ABS-CBN siguió emitiendo productos audiovisuales extranjeros de éxito como series estadounidenses, anime japonés o los dramas coreanos que arrasan en Asia.

También compró los derechos de exitosos programas como 'Got Talent', 'The Voice', 'X Factor' o 'Your face looks familiar'. EFE