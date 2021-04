El mayor partido opositor búlgaro renuncia a formar Gobierno

Sofia, 28 abr (EFE).- El partido populista búlgaro Existe Tal Pueblo (ITN) renunció hoy a formar Gobierno a pesar de ser la segunda formación más votada en las elecciones del pasado 4 de abril, lo que acerca el país a unas nuevas elecciones este verano.

La candidata a primera ministra de esa formación, la ex campeona del mundo de ajedrez Antoaneta Stefanova, devolvió el encargo de formar Gobierno nada más recibirlo del presidente, Rumen Radev.

El desencanto con la corrupción impulsó el buen resultado del recién creado ITN y de otras dos formaciones más pequeñas en las elecciones, pero ni siquiera unidas tendrían mayoría en un parlamento muy fragmentado.

ITN logró 51 escaños en su primera participación electoral, pero para sumar una mayoría en un Parlamento de 240 escaños debería contar también con el apoyo de la tercera formación más votada, el Partido Socialista, algo que rechaza al considerar a los socialistas parte del sistema oligárquico que dice combatir.

'Hemos declarado varias veces que no haremos ninguna coalición con partidos del statu quo y cumplimos nuestras promesas. Para nosotros no es normal hacer coaliciones que no se basan en principios', resumió Stefanova su posición.

El partido conservador GERB, dirigido por el primer ministro en funciones, el populista Boiko Borisov, tampoco logró formar Gobierno como partido más votado en las elecciones, al no contar con el apoyo de ninguno de los otros cinco partidos del Parlamento y no poder liderar un Ejecutivo en solitario.

Radev puede ahora encargar el Gobierno a un tercer candidato antes de tener que disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones en un plazo de dos meses. EFE