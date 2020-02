El 'Mbappé peruano' anuncia que jugará en el Racing de Argentina

Lima, 1 feb (EFE).- El joven atacante Sebastián Enciso, de 17 años y conocido como el 'Mbappé peruano', confirmó este sábado que jugará en el Racing de Argentina tras haber roto todas las marcas goleadoras de las divisiones menores del Universitario de Deportes de Lima.

Enciso manifestó al diario deportivo Depor que está feliz por la transferencia y remarcó que selló el acuerdo en condición de jugador libre, ya que los dirigentes del Universitario no le ofrecieron un contrato profesional.

'El señor Jean Ferrari (gerente deportivo de la U) no me ofreció contrato, a pesar de todo lo que yo di a Universitario, y sí lo hizo con otros jugadores del club. Me sentí lastimado y por eso tomé la decisión de irme a Racing de Avellaneda', explicó.

Aunque Ferrari aseguró previamente que Enciso no puede ir a otro equipo sin autorización de la U, además de que no se le podía ofrecer un contrato profesional por ser aún menor de edad, el jugador ratificó que no se le puede aplicar ninguna restricción.

'Las reglas de la FIFA dicen que, al no tener contrato, no estoy obligado a quedarme en Universitario. Él está equivocado al decir que una transferencia es de club a club, porque cuando el jugador no tiene contrato es libre de ir a cualquier parte del mundo bajo la ley de patria potestad', remarcó el jugador.

Enciso, además de haber roto las marcas goleadoras en las inferiores del Universitario, con más de 40 anotaciones el año pasado, ha jugado como rival en entrenamientos de la selección nacional, pero aún no ha debutado en la primera división.

El atacante agregó que también tenía ofertas para jugar en el fútbol de los Estados Unidos, pero decidió ir a Racing por las facilidades del visado. EFE