El medallista Jorge Iga, un pez fuera del agua por culpa del coronavirus

México 2 may (EFE).- El nadador mexicano Jorge Iga César manifestó este sábado su frustración al tener que entrenarse fuera del agua durante el periodo de aislamiento que cumple para evitar el contagio con la COVID-19.

'Un nadador necesita el agua, No es como cualquier otro deporte en el que se mantiene la forma de otra manera, la condición en la natación necesita hacerse en el agua y ahora estamos limitados' declaró Iga a Efe.

Integrante del equpo de relevos 4x100 estilo libre que se colgó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Iga ha tenido que improvisar en su casa rutinas de preparación.

'No tengo alberca en mi casa, entonces improviso con ligas. Hice una pesa con concreto de ambos lados y una barra, ideo modos para entrenar una hora y media al día y no perder forma', explicó.

Dijo que encontrar una piscina ha sido el gran problema de los integrantes del equipo nacional y ante la dificultad han buscado alternativas.

'Mis compañeros están parados. Han buscado albercas pero están cerradas. Lo que hacen es pedir prestada una a algún vecino para nadar un ratito y con eso no perder la técnica', manifestó.

Jorge Iga cree que las desventajas son generalizadas, pero el regreso a las competencias será arduo.

'No sé si en el mundo, pero mínimo en Estados Unidos y en México tengo la certeza de que nadie está entrenando. Estamos sufriendo mucho y vamos a tener que hacer un plan fuerte para regresar. Con el tiempo perdido creo que hasta diciembre estaremos al 100 por ciento', señaló.

A Jorge Iga le resta un año de beca en la Universidad de Arizona antes de graduarse, sin embargo, se entristece ante la posibilidad de que compañeros que ayudaron en Juegos Centroamericanos y Panamericanos a conseguir medallas, deban abandonar la natación.

'El nadador mexicano es poco apoyado, no tiene un salario. Tengo compañeros que estaban buscando su sueño olímpico y van a tener que retirarse porque no pueden seguir viviendo con sus papás o de alguna otra forma por un año más, porque ya se graduaron y tienen que trabajar, si no hay ingresos de su carrera deportiva van a tener que dejarla', concluyó. EFE