El mercado audiovisual MIPCOM de Cannes abre una edición online por la COVID

París, 12 oct (EFE).- El mercado audiovisual MIPCOM de Cannes (Francia), uno de los principales puntos de encuentro de los nuevos programas y contenidos audiovisuales, inauguró este lunes una edición que debido a la pandemia de coronavirus será exclusivamente digital.

Su web reemplazará hasta este viernes al Palacio de Festivales de esa ciudad de la Costa Azul francesa, donde en el pasado compradores, productores y analistas intercambiaban de forma presencial contratos y opiniones.

Los stands serán ahora virtuales, pero mantienen su función de mostrar producciones que buscan nuevas audiencias y expandir las fronteras de su propio territorio.

Bajo el paraguas de Audiovisual from Spain, marca con la que España promociona las empresas de contenidos para televisión, trece firmas españolas participan en este año atípico, que optó por este nuevo formato para su 36 edición debido a la incertidumbre creciente en torno a la situación sanitaria y a las restricciones de viaje.

La agenda española incluye tres proyecciones de mercado: 'Riot Police' ('Antidisturbios'), presentada por Movistar +, 'HIT', por RTVE, y 'Tell me who I am' ('Dime quién soy'), distribuida por Beta Film.

También llega a Cannes la nueva temporada de 'El Ministerio del Tiempo', estrenada en la cadena pública en mayo, o la más reciente 'Inés del Alma mía', basada en la novela de Isabel Allende y protagonizada por Elena Rivera y Eduardo Noriega.

En julio todavía se confiaba en poder celebrar la feria de manera presencial, pero el empeoramiento de la pandemia tanto en Francia como en el extranjero acabó provocando que se descartara una opción que el año pasado congregó a 13.500 participantes.

No faltarán pese a todo las clases magistrales que ayudan a descifrar el estado del sector: Ted Sarandos, jefe de contenido y coejecutivo de la plataforma de 'streaming' Netflix, será uno de sus protagonistas.

Este año el país de honor es Corea del Sur, al que se le reconoce una fuerte influencia en la industria del entretenimiento asiática y en cuyas producciones se han basado éxitos occidentales como el estadounidense 'The Good Doctor'.

La plataforma virtual estará disponible para los participantes hasta el 17 noviembre, lo que facilitará que la negociación se extienda después de que la feria clausure oficialmente su agenda este próximo 16 de octubre.

Este año tendrá lugar además la cuarta edición de los premios Diversify TV's Excellence, dedicados a la promoción de la diversidad y de la inclusión entre la industria de la televisión.

España suma tres nominaciones, entre ellas con la serie 'Veneno', que narra la vida de Cristina Ortiz, uno de los iconos LGTBI más populares del país.

El documental 'La Memoria Homosexual', que rescata del olvido experiencias de andaluces que lucharon contra la persecución de la homosexualidad en el franquismo, y el programa 'Auténticos', de Alberto Chicote, que busca cumplir los sueños de personas con necesidades especiales, también optan a un galardón. EFE