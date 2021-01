El MeToo llega a Grecia como un tsunami tras años de silencio e impunidad

Ana Mora Segura

Atenas, 27 ene (EFE).- Años después de que el movimiento MeToo inspirase a mujeres de todo el mundo a compartir sus testimonios sobre violencia sexual, Grecia vive su primera gran oleada de denuncias, gracias a que la medallista olímpica Sofía Bekatoru rompiera el silencio sobre la violación que sufrió hace 23 años.

'El trauma que sufrí estaba tan enraizado y lo había enterrado tan dentro de mí que, especialmente en los primeros años, no podía ni pensar en ello. Me di cuenta de que incluso si hablaba no podría probarlo, y me asustaban las consecuencias. En la Federación Griega de Vela había una 'omertá', y no pude contarlo hasta que fue mayor la sensación de inquietud. Escuché algunos comentarios de un padre sobre que este hombre estaba seduciendo a menores. Como madre, sentí que tenía una gran responsabilidad y decidí contarlo', relató Bekatoru en una entrevista televisiva.

En 1998, Bekatoru tenía 21 años y se acababa de calificar para los Juegos Olímpicos de Sídney, cuando el vicepresidente de la Federación, Aristidis Adamopulos, supuestamente la violó en la habitación de un hotel.

Ella siguió su vida -aunque asegura que 'perdió el amor propio'-, ganó dos medallas olímpicas y varios campeonatos mundiales y se convirtió en madre. En 2016 fue elegida para portar la bandera helena durante los Juegos de Río. Mientras, Adamopulos seguía en el cargo y ella no se sentía capaz de denunciarlo.

Adamopulos ha negado el crimen y tachado la acusación de 'difamatoria', pero ha renunciado de forma temporal a su puesto para intentar no perjudicar a la Federación. El partido en el Gobierno, la conservadora Nueva Democracia, también lo ha suspendido de su puesto como miembro en la región de Atica.

LA CHISPA QUE HA INICIADO UN MOVIMIENTO

Esta ha sido la primera denuncia pública de abusos sexuales de una figura pública en el país, pero le han seguido muchas más.

Poco después, Marina Psyjoguiu, también campeona de vela, contó en redes sociales cómo otro ejecutivo de la Federación la acosó sexualmente. Mania Bikof, exjugadora de water polo, relató cómo un doctor la forzó a desnudarse hasta la cintura para examinarle el hombro. La nadadora Rabea Iatridu, explicó que un médico la manoseó.

No sólo el mundo del deporte se ha movilizado: periodistas, políticas, actrices, estudiantes y mujeres de todo el espectro social se han unido al MeTinSophia (ConSofía).

En la Universidad Aristóteles de Salónica, una de las mas reconocidas del país, las denuncias de varias alumnas y profesoras han llevado a la Fiscalía a iniciar una investigación sobre los supuestos abusos cometidos por varios profesores.

Bekatoru también ha testificado ante la Fiscalía y ha llevado a las autoridades otro caso que ha levantado ampollas. Se trata de una atleta de 21 años y que supuestamente fue violada por su entonces entrenador de vela durante tres años. Comenzó cuando ella tenía 11.

El hombre, que ha sido detenido, asegura que se trató de una relación consensual y que tenía la intención de casarse con la niña.

En Grecia, estos delitos prescriben tras 15 años, por lo que el caso de Bekatoru, a pesar de que su impacto ya es irreversible, podría no tener consecuencias legales. Por eso ha decidido presentarse como parte de una demanda colectiva y probar que ha habido otros casos de abuso más recientes.

MAS DE LA MITAD DE LAS GRIEGAS HAN SIDO VICTIMAS

Dos encuestas realizadas este mes muestran que más de la mitad de las mujeres griegas han sufrido abusos o acoso sexual alguna vez. En la mayoría de casos, en su lugar de trabajo o en la calle.

Mujeres Maravillosas (Yperoxes Gynaikes), una comunidad para el desarrollo de proyectos con impacto social en la que participan alrededor de 60.000 mujeres, ha hecho un llamamiento para compartir experiencias de violencia sexual en un espacio seguro y de forma anónima y en pocos días ha recibido más de 60 testimonios.

Su fundadora, María Nefeli Jatsiioannidu, cree que las condiciones para este debate no existirían de no ser por el ejemplo que llega de otros países gracias a internet o sin que una figura pública hubiera dado el paso de contar su historia.

'El sistema jurídico que existe hoy en día en Grecia, el patriarcado del Estado y la percepción que muchos griegos tienen del abuso sexual no habían permitido al movimiento MeToo llegar antes a Grecia. Tampoco había hablado ninguna persona famosa. Muchas mujeres han dado el paso ahora gracias a que una figura pública lo ha hecho', explica a Efe Jatsiioannidu.

De no ser por la pandemia, está segura de que las marchas del 8 de marzo serían multitudinarias -hasta ahora prácticamente inexistentes- aunque aún queda lo más difícil: evitar que esta ola sea temporal, mantener vivo el debate y presionar para reformar y aplicar la legislación y que el Gobierno realice cambios.EFE