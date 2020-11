El mexicano Alan Estrada celebra su trayectoria artística con versatilidad

Mónica Rubalcava

México, 20 nov (EFE).- El 'influencer' mexicano Alan Estrada ha decidido no perder el ánimo ante el aniversario 20 de su trayectoria como artista y sus 10 como 'youtuber', y lo ha celebrado con mucha versatilidad al ser parte de diversos proyectos en este difícil año.

'Queríamos hacer un festejo grandísimo que no va a suceder, por ahora, pero hicimos una función de (la obra) 'Agotados', ahora haré 'Fuera del elenco' (concierto) y esto ha sido una forma de celebrar', dijo a Efe el actor, quien recientemente fue parte del programa '¿Quién es la máscara?', donde interpretó al personaje Jalapeño.

Estrada comenzó su carrera en el 2000 y la fama le llegó en el 2006 gracias a su papel de Mario en la obra musical 'Hoy no me puedo levantar', que está basada en la música de la legendaria banda Mecano.

Desde entonces recorrió escenarios, estudios de televisión y de cine hasta que encontró la forma de convertir una de sus pasiones en su trabajo.

Para el 2010, Estrada comenzó un video blog por Youtube donde subía sus experiencias de los viajes que hacía y aunque todo comenzó como un pasatiempo para mostrarle a sus familiares y amigos sus memorias, su canal adquirió tanta fama que se convirtió en uno de los 'youtubers' de viajes en español más seguidos en el mundo.

UNE SUS DOS PASIONES

La fama que Estrada tiene en estas dos vertientes de su vida profesional 'no siempre coincide', así lo expresó él mismo pues considera que su público está muy definido en cada proyecto, sin embargo, ha sabido aprovechar los momentos en los que ambas se tocan.

'Es una energía circular, sobretodo en cuanto a conocimiento y experiencia. Creo que el público de 'Alan por el mundo' es distinto al público que me veía en la televisión y el teatro, aunque en muchos puntos convergen', contó Estrada, quien fue conductor de programas como 'Hoy'.

Además resaltó que los 20 años de carrera artística que marcan su trayectoria lo han ayudado a tener una seguridad especial de expresión frente a los medios digitales.

No obstante, Alan ha encontrado puntos de convergencia entre ambos trabajos, un ejemplo de ello fue su participación en el programa '¿Quién es la máscara?', en donde cantó y bailó canciones populares escondiendo su identidad bajo el personaje de Jalapeño.

'Me encantó haber regresado a la tele para hacer '¿Quién es la máscara?', creo que me dejó la oportunidad de conectar mis dos carreras de 'Alan por el Mundo' y Alan Estrada, mucha gente que me conoce por viajar no sabe que actúo y canto y era una oportunidad de decirles 'esto también lo hago yo'', aseguró el actor.

En el programa su personaje de Jalapeño escondió su identidad y se arriesgó a cantar canciones de Luis Miguel y estuvo en una dura competencia con personalidades del mundo del espectáculo, el internet y el deporte.

RETOMA EL TRABAJO VIRTUAL

Estrada tuvo que frenar un poco sus viajes por el mundo debido a la pandemia del coronavirus y ahora ha retomado su canal con videos en los que viajará por diversos lugares de México 'y a los países a los que se pueda viajar', apuntó.

Pero no solo eso, el cantante preparó por segunda ocasión el concierto 'Fuera del elenco', esta vez por 'streaming' junto a Aitza Terán y se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre, donde ambos interpretarán canciones de los musicales que siempre quisieron pero nunca pudieron.

'Está basado en un concepto de Estados Unidos en el que actores cantan canciones de personajes que no les dan porque son del sexo opuesto o son de niños. Mucha gente se quedó con ganas de verlo y armamos un 'show' especial con canciones nuevas', apuntó.

Asimismo, el actor aguarda la posibilidad de regresar al teatro con público con la obra 'Agotados', con las medidas sanitarias necesarias y celebró que '¿Conoces a Tomás?' (2019), una película en la que participa, se esté proyectando en España. EFE