El mexicano Enrique Krauze gana el III Premio de Historia Órdenes Españolas

Madrid, 8 abr (EFE).- El historiador, escritor y editor mexicano Enrique Krauze ha sido galardonado con el III Premio de Historia Órdenes Españolas, que reconoce la trayectoria de autores cuya obra esté relacionada con lo hispánico y su proyección en el mundo, según se anunció este jueves.

Promotor y director de la revista cultural Letras Libres, fundada en 1999, Krauze había sido propuesto por la Universidad Autónoma de México, la más antigua de América Latina. Recibe el premio, dotado con unos 71.000 dólares, porque 'basándose en la investigación, ofrece una visión independiente de la historia mexicana donde se conjugan los elementos indígenas con la cultura cristiana recibida de Europa'.

'Su obra abarca toda la historia mexicana como nación, desde una amplia perspectiva que acoge tanto a sus actores como a las instituciones', según destacó el jurado y recoge una nota difundida por la organización del premio promovido por las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa.

Krauze es de uno de los historiadores mexicanos más importantes y uno de los intelectuales liberales más relevantes de América Latina.

El premio, que el año pasado no se entregó a causa de la pandemia, recayó en su primera edición (2018) en el británico John H. Elliott. El español Miguel Ángel Ladero ganó la segunda, en 2019.

El elegido en esta ocasión, nacido en México en 1947, es ingeniero industrial y doctor en Historia por el Colegio de México (1974). Ingresó en 1977 en la revista Vuelta, dirigida por Octavio Paz. Empezó como secretario de redacción y en 1981 se convirtió en su subdirector, puesto que ocupó hasta diciembre de 1996.

En 1991 fundó la Editorial Clío y en 1999 lanzó Letras Libres, heredera de la tradición de Vuelta y con la que busca tender 'puentes más sólidos y numerosos' sobre el Atlántico para 'fortalecer vínculos' entre Iberoamérica y España.

Una revista con ediciones en México, España - donde recibió el Premio Nacional de Fomento de la Lectura en 2014 - y online.

Krauze ha sido profesor en las universidades de Oxford (1983) y Princeton (2013) y ha publicado numerosas biografías, entre las que destacan 'Daniel Cosío Villegas: una biografía intelectual' (1980), 'Mexicanos eminentes' (1999), 'Octavio Paz. El poeta y la Revolución (2014)', o 'Caras de la historia I y II' (2015-2016).

Entre sus títulos de historia están 'Caudillos culturales en la Revolución mexicana' (1976), 'Biografía del poder' (1987), 'Siglo de caudillos' (1994), 'La presidencia imperial' (1997), 'La presidencia del pasado' (2005), 'De héroes y mitos' (2010), 'México: biografía del poder' (2017) y 'El nacimiento de las instituciones' (2015).

Y en el campo del ensayo ha publicado títulos como 'Por una democracia sin adjetivos' (1986), 'Travesía liberal' (2003), 'El poder y el delirio' (2008) y 'El pueblo soy yo' (2018).

Ha sido editorialista en medios como The New Republic, The New York Review of Books, The New York Times, El País y Reforma. Y es miembro de la Academia Mexicana de la Historia desde 1989 y de El Colegio Nacional de México desde 2005.

En 1993 ganó el Premio Comillas de Biografía por 'Siglo de caudillos'. Un año después escribió junto a Fausto Zerón-Medina la telenovela 'El vuelo del águila', basada en la vida de Porfirio Díaz, y también es autor de las series documentales como 'México siglo XX', 'México nuevo siglo' y 'México'.

Entre las distinciones que ha recibido se encuentran la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio (2003), la Gran Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica (2008), el Premio Nacional de Historia de México (2010), el Gran Premio Chapultepec, de la Sociedad Interamericana de Prensa (2012), el Internacional de Ensayo Caballero Bonald, por su libro 'Redentores' (2012) o el Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial, de la Cámara Nacional de la Industria Editorial de México (2014).

Ha presidido el jurado el presidente del Real Consejo de las Órdenes, Pedro de Borbón Dos Sicilias y de Orleans y entre los vocales han actuado Llanos Castellanos, presidenta de Patrimonio Nacional, y Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia. EFE