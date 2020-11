El mexicano Kuno Becker desnuda emociones y se transforma en su filme “Ánima”

Guadalajara (México), 27 nov (EFE).- El actor mexicano Kuno Becker desnuda sus emociones y transforma su cuerpo en la película ”Ánima”, un filme dirigido y protagonizado por él mismo en el que aborda las locuras que una persona puede llegar a hacer por un amor.

“Habla del amor más bello y más grande que justifica todas las locuras que hace cometer”, explicó el actor en entrevista con Efe tras el estreno de la película en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Becker interpreta a Salvador, un hombre obsesivo que se enamora de una chica lesbiana, interpretada por la española Laura Montijano.

Por ello, el personaje de Becker transforma su cuerpo y se mutila para que ella lo acepte y lo ame.

“Es un tipo de amor que de verdad le queda chiquita la palabra, mi personaje es un tipo que no le importa que el amor sea recíproco, pensaba que el amor que él sentía era suficiente para los dos”, expresó.

El intérprete aseguró que el filme, rodado en Ciudad de México con un bajo presupuesto, muestra que el amor no siempre es color de rosa, sino que puede llegar a ser doloroso y poner de rodillas a cualquiera.

“El amor triunfa, no a la buena según la sociedad, pero para mí sí triunfa el amor, porque el personaje quería tanto a esa persona que hizo los sacrificios más grandes que se puedan hacer, él no se quería convertir en mujer solo para ser aceptado por ella, sino porque se quería en ella”, detalla.

La historia fue escrita por él mismo como un proceso catártico para tratar de exorcizar el amor de una mujer que lo tuvo en un estado casi “de demencia”, confesó.

“Intenté buscar la salida, fui a terapia y literalmente vomité la película, después la tuve que reestructurar y dije voy a hacer esta película como un proceso catártico para que esto que me duele tanto se salga de mí. Casi me mata el amor, pero me siento fuerte”, reveló.

El protagonista de filmes como “Gol” y “El día de la unión” enfrentó el reto más importante de su carrera, no sólo por hacer el rol de una mujer, sino por dar vida a un personaje obsesivo y esquizofrénico.

Becker bajó 16 kilos, modificó la musculatura de sus brazos con yeso y durante meses salió a la calle con vestido y tacones para buscar adecuarse a los movimientos femeninos.

“Fue muy, muy difícil. Es lo más difícil, lo más doloroso que he hecho”, dijo.

Luego de su estreno en el Festival de Guadalajara, la película será proyectada en festivales de Estados Unidos, además de estar en algunas salas de cine en México.

La producción está en pláticas para que una cadena de cine la incluya en su plataforma. EFE