El mexicano Sosa confiesa orgullo porque le quitó dos títulos a Maradona

Arturo Salgado

México, 25 nov (EFE).- El entrenador Alfonso Sosa confesó este miércoles estar orgulloso de ser el estratega que fue capaz de vencer en dos finales seguidas al argentino Diego Armando Maradona, fallecido este miércoles de un paro cardiorrespiratorio.

'Tener a un entrenador de la jerarquía de Maradona enfrente y ganarle dos campeonatos representa un gran orgullo para mí, porque era mí ídolo de la niñez', reconoció el timonel mexicano en entrevista para EFE.

Alfonso Sosa, exestratega del San Luis de la división de ascenso del fútbol mexicano, venció en finales consecutivas en el Apertura 2018 y Clausura 2019 a Diego Armando Maradona, quien era el entrenador de los Dorados de Culiacán.

Maradona llegó a México para dirigir a Dorados en septiembre de 2018 y Alfonso Sosa fue uno de los primeros en criticar la contratación de Diego, la que calificó como un golpe mediático.

'Creía que podría aportar poco al fútbol mexicano por el desconocimiento del medio, pero con base en resultados demostró lo contrario con las dos finales a las que llegó. Fue la mejor manera de demostrar que era un técnico muy capaz; calló muchas bocas'.

En dos torneos con Dorados, Maradona dirigió 38 partidos, de los cuales ganó 20, empató 9 y perdió 9. Llevó al equipo a las puertas del ascenso, pero cayó en el par de finales que jugó ante el San Luis que dirigía Alfonso Sosa.

Tener a Maradona como rival en dos finales es algo que Alfonso Sosa aún no alcanza a procesar por la idolatría que el mexicano sentía por Diego, a quien recuerda con el Nápoles de Italia, además de sus participaciones en México 1986 e Italia 1990.

'Yo crecí con Maradona como ídolo. Con el Maradona que llevaba la pelota pegada al pie, con el 10 que hacía mil destrezas en los partidos. En algún momento de nuestra niñez todos éramos Maradona, agarrábamos la pelota en la calle y nos sentíamos Diego'.

De ahí el orgullo que sintió por las dos ocasiones en las que lo enfrentó en aquellas finales.

'Imagínate lo que fue para mí que pasados los años lo tuve enfrente como rival en la banca'.

Alfonso Sosa ha logrado ascender a tres equipos en el fútbol mexicano: a la Universidad de Guadalajara en 2014, al Necaxa en 2016, pero aceptó que nada supera el ascenso que consiguió con San Luis en 2019 al vencer a los Dorados de Diego Armando Maradona.

'Esas finales me motivaron de gran manera porque creces con un ídolo en la cabeza y de repente lo tienes en el equipo contrario, como rival, y no en una, sino en dos finales, es una satisfacción muy personal con la que me quedo por ello'.

Cuando Sosa se enteró, este miércoles por la mañana, de la muerte de Diego aceptó que tuvo sentimientos encontrados.

'Sentí tristeza porque tuvo una vida complicada, pero a partir de hoy nace una leyenda inmortal, porque Diego ya era una leyenda viviente. Para los que tuvimos la oportunidad de estar cerca de él nos llena de orgullo haber tenido la posibilidad de enfrentarlo'.

El timonel mexicano mencionó que a pesar de la rivalidad con Maradona, en la última final tuvo la oportunidad de confesarle su admiración.

'En algún momento se lo comenté a Maradona en una rueda de prensa previo a la última final. Le dije que crecí viéndolo jugar como ídolo y que en algún momento de nuestra niñez todos nos sentimos Maradona'. EFE