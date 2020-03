El Milan destituye a Boban como jefe de fútbol

Roma, 7 mar (EFE).- El Milan formalizó este sábado la destitución del croata Zvonimir Boban como jefe de fútbol del club, después de nueve meses en el cargo, a causa de una fractura interna con el consejero delegado surafricano, Ivan Gazidis.

'AC Milan confirma que comunicó a Zvonimir Boban la interrupción inmediata de su contrato para el cargo de jefe de fútbol del club. El club agradece a Zvonimir su trabajo en estos nueve meses y le desea lo mejor para el futuro', reza el comunicado oficial del Milan.

Boban, uno de los líderes del Milan cuádruple campeón de Italia y campeón de Europa en 1994, había regresado al club de su vida en junio de 2019 en calidad de jefe de fútbol, renunciando a su cargo de secretario general adjunto de la FIFA.

Sin embargo, una fractura interna con Gazidis causada por ideas inconciliables para el futuro del proyecto deportivo del Milan provocó su destitución, que ya estaba en el aire en los últimos días.

La razón del despido es, según los medios italianos, una entrevista de hace unos días en la que Boban definía inaceptable que Gazidis hubiera tomado decisiones sobre el futuro del club sin compartirlas antes con los demás directivos.

'El hecho de que hablemos de estas cosas (eventual contratación del alemán Ralf Rangnick como técnico para el próximo año) no hace bien a nadie. Lo peor es que este evento que nos condiciona llega en un momento en el que el club está creciendo y se nota el gran trabajo de (el actual entrenador, Stefano) Pioli', afirmó Boban.

'No avisarnos (de la idea Rangnick) ha sido irrespetuoso e inelegante. No es algo que debe pasar en el Milan, o al menos en el Milan del que me acuerdo yo', agregó.

En el comunicado facilitado este sábado, el cuadro milanista confirmó su confianza en el técnico Pioli, con el deseo de que 'siga con el camino de crecimiento para devolver al Milan a la elite del fútbol mundial'. EFE