El Mónaco registra un nuevo positivo entre sus jugadores

París, 17 sep (EFE).- El AS Mónaco anunció este jueves que otro de sus jugadores profesionales ha dado positivo por coronavirus, y aunque no reveló su identidad apuntó que su estado no suscita preocupación.

'Se ha detectado un caso positivo de COVID-19 en el efectivo. El jugador se encuentra bien y su estado de salud no suscita preocupación', apuntó en un comunicado.

La nota añadió que se han tomado las medidas sanitarias necesarias: el futbolista ha sido aislado y está bajo la supervisión del equipo médico.

Los medios franceses recordaron que es el segundo futbolista profesional del club del Principado monegasco que tras haber dado positivo por coronavirus todavía está aislado del grupo y respetando la cuarentena. EFE