El MoraBanc busca en Santiago su reacción después de cuatro derrotas seguidas

Andorra La Vella, 30 abr (EFE).- El MoraBanc Andorra, que acumula cuatro derrotas consecutivas y no gana un partido desde el 21 de marzo, visita este sábado (18 horas) al Monbus Obradoiro en busca de la reacción y además no puede fallar más si quiere aspirar a la octava posición para jugar el 'play-off' por el título.

Los de Ibon Navarro llegan a Santiago de Compostela con las bajas ya conocidas por lesión de Moussa Diagne, Tomasz Gielo, Haukur Palsson, Malik Dime y Nacho Llovet y por Covid-19 de Bandja Sy. También tiene la duda del base norteamericano Clevin Hannah que jugó el último partido contra Casademont Zaragoza con molestias musculares en un gemelo. 'Nuestra mentalidad es ir partido a partido. Jugamos contra un equipo que está compitiendo mucho en los últimos partidos y los que pierde lo hacen con poca diferencia', aseguró uno de los técnicos adjuntos del MoraBanc Andorra, Paco Vázquez.

El Monbus Obradoiro llega al partido después de perder en la pista del Coosur Real Betis por 88 a 87 y para jugar contra el MoraBanc recuperará a uno de sus anotadores: Kassius Robertson. 'El Obradoiro tiene jugadores muy buenos en el juego interior como Birutis y Enoch. Además cuenta con jugadores exteriores muy experimentados y tienen a Daum que es una pieza importante para ellos. Hacen muy buen baloncesto'. Paco Vázquez también elogió a Moncho Fernández. 'Tienen un entrenador muy respetado. Con un estilo propio y una idea muy suya de juego digna de elogiar. Un juego divertido y complicado de defender para los rivales'.

'Tyson' Pérez, el ala pívot dominicano, con pasaporte español, reapareció contra Casademont Zaragoza despúes de dos meses lesionado. Aportó 9 puntos y capturó 3 rebotes para 10 de valoración. 'Estoy ya bien. Sin dolor y muy contento de estar con el equipo para ayudar en todo lo que pueda. Ahora tenemos muchos partidos y nos toca empezar a ganar', reconoció 'Tyson' Pérez, que está temporada a nivel de lesiones también ha sido una pesadilla. 'Me lo tomo como que he aprendido todo lo que necesito hacer para estar lo más sano posible. He hecho un master de mi cuerpo. También he aprendido a parar a tiempo que esto es lo que más me ha perjudicado', sentenció el internacional español.

