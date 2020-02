El Mundial de 2021 se disputará del 18 de septiembre al 16 de octubre

Redacción deportes, 4 feb (EFE).- La federación mundial de rugby anunció este martes que el próximo Campeonato del Mundo femenino, que organizará Nueva Zelanda, se disputará entre el 18 de septiembre y el 16 de octubre de 2021.

La fase de grupos se completará entre los días 18, 23 y 28 de septiembre. Todos los partidos de la ronda preliminar se disputarán en el estadio Waitakere y en el centro de eventos de Whangarei, sedes asimismo de los encuentros correspondientes a los cuartos de final previstos el 3 de octubre.

Las semifinales (día 9), el partido por el bronce y la final (día 16) se jugarán en el Parque del Edén de Auckland.

'Estamos convencidos de que Nueva Zelanda albergará una gran Copa del Mundo, que atraerá a nuevos seguidores y a nuevos jugadores para la base del deporte', dijo el presidente de la federación mundial de rugby, Bill Beaumont.

Nueva Zelanda recogerá el testigo de la exitosa edición celebrada en 2017 en Irlanda, donde se batieron récords de audiencia y se consiguió un gran impacto.

Aprovechando su inercia, la federación mundial lanzó la campaña 'Try and Stop Us' para incrementar la participación femenina, atraer a nuevos seguidores, audiencias, jugadoras e inversores.

El director ejecutivo de la federación neozelandesa, Mark Robinson, aseguró que las instituciones ya están trabajando en la organización del evento. 'Compartimos con la federación mundial la ambición de conseguir que más mujeres y niñas practiquen rugby y el Mundial de 2021 es una buena forma de dar a conocer la élite de la disciplina', apuntó. EFE