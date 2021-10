El mundo de baloncesto se rinde ante Pau Gasol

Madrid, 5 oct (EFE).- El mundo del baloncesto se rindió este martes ante la figura de Pau Gasol, que anunció en un acto público en Barcelona su retirada del deporte profesional a sus 41 años y tras 21 temporadas en activo, 18 de ellas en la NBA. Esta son algunas de las reacciones a su marcha:

- Sergio Scariolo, seleccionador español: 'Gracias por tanto y hasta pronto'

- Sergio Llull, jugador español: 'Icono y referente dentro y fuera de la cancha! Mucha suerte en esta nueva etapa Pau Gasol y gracias por tanto'.

- Rudy Fernández, jugador español: 'Muy feliz de estar a tu lado en un día tan especial!! Te quiero amigo!! El mejor!!! Gracias'.

- José Manuel Calderón, exjugador: Hoy desde lejos siguiendo a Pau Gasol. A una Leyenda, a un amigo, a alguien que ha sido, es y será referente del deporte español y un ejemplo para todos como persona. Muchas gracias por todo'.

- Pepu Hernández, exseleccionador español: 'Mi deseo de felicidad para Pau Gasol y los suyos, que será consecuencia de nuevos éxitos personales'.

- Sarunas Jasikevicius, entrenador del Barça: 'Yo estoy orgulloso de tenerlo como amigo. El año pasado nos ayudo mucho en los meses que estuvo aquí, pero me quedo con lo que hace fuera de la pista, influyendo en muchísimas vida, ayudando a muchísima gente y haciendo muchísimo trabajo humanitario'.

- Nikola Mirotic, jugador del Barça: 'Ha sido un jugador ejemplar y yo personalmente le he visto hacer cosas increíbles, como aquel partido con Francia, donde no he visto dominar a nadie un partido como lo hizo él. Le deseo suerte en su nueva etapa y que siga siendo lo que es: un ejemplo dentro y fuera de la pista'.

- Pierre Oriola, capitan del Barça: 'Pau ha sido un ejemplo para muchas generaciones. Lo hemos vistos triunfar en la NBA, triunfar en la selección, y ha sido un referente para todos. Los recordaremos como el jugador más importante en la historia de nuestro país, uno de los más importantes a nivel europeo y seguramente un futuro Hall of Fame en la NBA'.

- Pedro Sánchez, presidente español: 'Más de dos décadas llevando nuestro deporte a lo más alto. Eres una leyenda, Pau Gasol , ha sido un privilegio verte jugar. Toda mi admiración y mi agradecimiento por las innumerables alegrías que nos has dado durante todos estos años'.

- Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto: “El mejor jugador de la historia del baloncesto español y uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto en el mundo abandona su carrera y eso es siempre un motivo de tristeza. Pero también es motivo de satisfacción y alegría en el sentido de que ha tenido la capacidad y el tesón para decidir por él mismo cómo y cuándo se retira. SU legado es eterno”.

- Antonio Martín, presidente de la ACB: “Se retira el mejor jugador de la historia del baloncesto español y solo nos queda aplaudir. Le vamos a echar de menos, pero ahora es momento de agradecerle todos los grandes momentos que nos ha dado y todo lo que ha hecho por nuestro deporte, año tras año con la selección”.

- Real Madrid: 'Hoy dice adiós una de las grandes leyendas de la historia del baloncesto y del deporte español. Desde el Real Madrid, nuestra admiración y cariño, y nuestro reconocimiento por su enorme contribución a engrandecer los valores del deporte. Mucha suerte en tu nueva etapa'.

- Iker Casillas, exfutbolista: 'Eres un ejemplo como persona y deportista, hoy te retiras dejando una carrera maravillosa de la que nos has hecho a todos participes. Hemos disfrutado mucho a tu lado y solo queda darte las gracias. Enhorabuena'.

- Los Ángeles Lakers: Un héroe en Los Ángeles, una leyenda del baloncesto en todo el mundo. Felicidades por tu retirada, Pau'.

- FIBA: Es el fin de una era como Pau Gasol se retira del baloncesto como uno de los más grandes de todos los tiempos'. EFE

