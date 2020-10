El mundo del Deporte se rinde a Rafael Nadal

Madrid, 11 oct (EFE).- El mundo del Deporte se ha rendido este domingo a Rafael Nadal, que logró su decimotercer título en el torneo de Roland Garros y alcanzó al suizo Roger Federer para compartir el récord de 20 torneos del Grand Slam.

Estas son las principales reacciones a través de la red social Twitter:

- Pau Gasol (baloncestista): Con esta exhibición te llevas tu 13º Roland Garros... y ya van 20 Grand Slams en el bolsillo para igualar a Federer. Eres muy grande, ¡la palabra Leyenda ya se te empieza a quedar corta!

- Carlos Sainz (bicampeón mundial de rallys): Qué satisfacción ver emocionado a Rafael Nadal escuchando el himno nacional Español. Que crack!!!

- Carlos Sainz jr (piloto de F1): Rey de la tierra! 20 Grand Slam! Enhorabuena Rafael Nadal #Carlossainz #Spanishmafia

- Fernando Alonso (bicampeón mundial de F1): Enorme Rafael Nadal

- Real Madrid CF: Nuestro socio de honor Rafael Nadal sigue agigantando su leyenda. Los madridistas de todo el mundo nos sentimos orgullosos del número uno. 13 veces campeón de Roland Garros. ¡Enhorabuena, Rafa! Eres un ejemplo.

- Casemiro (futbolista brasileño del Real Madrid) (en respuesta al Real Madrid): Así es: una leyenda, un ejemplo. ¡Felicidades, Rafael Nadal!

- Sergio Ramos (Futbolista del Real Madrid): Leyenda e inspiración para cualquier objetivo en la vida. Descubridor de límites que no existen. A tus pies, Rafael Nadal, ¡Enhorabuena!

- Fernando Verdasco (tenista): Mejor deportista de la historia Rafael Nadal!! Enhorabuena una vez más.... y ya van 13...

- Real Federación Española de Tenis: #RG20 ¡ENORME NADAL! Conquista su 13º de #RolandGarros e iguala el récord de 20 Grand Slam de Federer

- Carolina Marín (tres veces campeona mundial de bádminton): Lo único que no cambia en 2020 es Rafa Nadal ganando en Roland Garros.

- Sara Hurtado (patinadora): ENOOOOOOOOORME!!!!!!!!

- Sergio Garcia (jugador de golf campeón del Masters): Felicidades a mi amigo Rafael Nadal en su victoria en Roland Garros, su vigésimo título de Grand Slam. Partidazo y torneazo de Rafa!!!

- Joel Gonzalez (taekwondista): Eres de otro planeta Rafael Nadal

- Javier Fernandez (expatinador dos veces campeón del mundo): ¡VAMOS RAFA! Enhorabuena por tu nuevo título de Roland Garros! Ya son 20 Grand Slams! Eres el número 1 y todo un ejemplo!

- Juan Carlos Higuero (exatleta): ¡¡¡LEYENDA!!! El rey en la tierra batida. 13 Roland Garros. 20 Grand Slam. Lloramos de emoción contigo. Gracias por tanto Rafael Nadal.

- Esteban Granero ¿Para qué esperar a que gane? ¿Acaso puede perder, sea cual sea el resultado del partido? Gracias Rafael Nadal por el ejemplo y el discurso. No por lo que haces sino por cómo lo haces. No por lo que haces sino por lo que eres.

- Fonsi Nieto (exñpiloto de motociclismo): Que burrada!!! 12+1 Rafael Nadal, el mejor deportista de todos los tiempos en nuestro país. Pensáis como yo? Dónde está el techo?

- Eli Pinedo (exbalonmanista): Me/nos representa a tod@s Rafael Nadal JEFAZO

- Iker Casillas (ex portero de fútbol): Increíble Rafa!! Leyenda.

- Sergio Rodríguez (baloncestista): Bestial!!

- Feliciano López (tenista): Es increíble lo que acabas de conseguir, Rafael Nadal. Nada puede contigo en Roland Garros

- Garbiñe Muguruza (tenista ganadora de dos grand slam): Enoooorme Rafael Nadal!! #Legend #13 #20

- Carla Suárez (tenista): Enhorabuena Rafael Nadal por el ejemplo para todos. Estás haciendo algo más que historia.

- Conchita Martínez (extenista campeona de Wimbledon): Fantástico Rafael Nadal. Eres un ejemplo a seguir, un placer ver la pasión que pones en todo lo que haces. Felicidades en tu 13 Roland Garros y estoy segura de que volverás a por mas! CRACK!!!!!

- Mireia Belmonte (nadadora): Felicidades Rafael Nadal en tu 13º Roland Garros. Una vez más, un ejemplo para todos!

- Pablo Andújar (tenista): Enhorabuena por seguir haciendo historia Rafael Nadal! Gracias por darnos tantos momentos de alegría!

- Marcus Cooper Walz (piragüista campeón olímpico): Grande Rafa. Sin palabras.

- José Luis Abajo 'Pirri' (tirador de esgrima): Qué increíble Rafael Nadal. Emocionado en su decimotercer Roland Garros con el himno de ESPAÑA sonando una vez más en la pista principal. Este triunfo es de todos!!!!

- Irene Lozano (presidenta del Consejo Superior de Deportes): De nuevo, historia. De nuevo, Rafael Nadal. Mayúscula exhibición de nuestro mejor tenista. Eres un orgullo para el deporte de este país. Enhorabuena, Rafa.

- Consejo Superior de Deportes (CSD): Disfrutadlo. Historia #VamosRafa

- Alejandro Blanco (Presidente del Comité Olímpico Español): Campeón de campeones y un deportista admirado y querido en todo el mundo. ¡Enhorabuena y GRACIAS!

- Comité Olímpico Español: ¡Todavía tenemos los ojos llenos de lágrimas de alegría y emoción! Pasarán los años y tu legado deportivo nunca será olvidado, Rafael Nadal.

- Liga Endesa de baloncesto (ACB): ¡Felicidades, Rafael Nadal! #NoEsNormal

- Juan Mónaco (extenista argentino): IMPRESIONANTE Rafael Nadal.

- Victoria Azarenka (tenista bielirrusa): Felicidades, Rafael Nadal. Solo wow.

- José Manuel Calderón (exbaloncestista): Y van 13 Roland Garros. 20 Grand Slams. Enhorabuena, Rafael Nadal. Gracias.

- Saúl Craviotto (piragüista doble campeón olímpico): Definitivamente es de otro planeta... Enhorabuena

- Marco Asensio (futbolista del Real Madrid): Rafael Nadal... Sin palabras... ¡Una más!

- Alejandro Valverde (ciclista): Se nos acaban los calificativos. Eres muy grande, Rafael Nadal. Enhorabuena por sumar un nuevo título en Roland Garros enseñando que el trabajo y el esfuerzo es el mejor camino para lograr grandes metas.

- Fabián Ruiz (futbolista del Nápoles): Enhorabuena, Rafael Nadal. Auténtica barbaridad, eres más que LEYENDA.

- David Nalbandian (extenista argentino): Impresionante Rafael Nadal !!Roland Garros x 13!! Sos una bestia. Felicitaciones querido amigo, a festejar!!

- Teresa Perales (nadadora paralímpica ganadora de 26 medallas en los Juegos Paralímpicos de Verano): Eres increíble, Rafael Nadal. Madre mía, qué forma de hacer historia. Nos tienes a todos en una nube. Estamos muy orgullosos de ti. #VivaRafaNadal!!!

- US Open: There's new company at the TOP (al referirse al récord de 20 grand slams que ya comparte con Federer).

- Wimbledon: 100 Roland Garros match wins - Only player to win 13 titles at a single event - Fourth time winning Roland-Garros without dropping a set. Yet another remarkable day in Paris for Rafael Nadal...

- Roberto Bautista (tenista español): Insuperable Rafael Nadal.

- Gabriela Sabatini (extenista argentina): De otro planeta.

- Jelena Djokovic (esposa de Novak Djokovic): Love and respect for wonderful Nadal family. What an amazing achievement. Congratulations to Rafael Nadal family, team and all the fans. Roland Garros champion. (Amor y respeto para la maravillosa familia Nadal. Qué logro tan asombroso. Enhorabuena a la familia, al equipo y a todos los seguidores de Rafael Nadal. Campeón de Roland Garros.)

- Astou Ndour (baloncestista española): No hay muchas palabras para describir lo que ha hecho Rafael Nadal hoy en Roland Garros. Es difícil llegar, pero mantenerse tanto tiempo a este nivel... ¡Sin palabras! #VamosRafa

- Selección Española de Fútbol: Si mezclas carácter ganador, potencia, mentalidad, fuerza, rapidez, liderazgo y le das una raqueta, aparece un TENISTA DE LEYENDA. ¡¡¡ENHORABUENA POR TU 13º Roland Garros, Rafael Nadal!!! Gracias por ser un ejemplo para todos y todas.

- Real Federación Española de Fútbol: ¡¡Eres ENORME, Rafael Nadal!! Enhorabuena por tu vigésimo Grand Slam, tu 13er Roland Garros y por ser inspiración para el deporte español.

- Sevilla Fútbol Club: ¡Eres leyenda, Rafael Nadal! ¡Enhorabuena por tu 13ª corona en Roland Garros! #VamosRafa #NuncaTeRindas

- Hereda San Pablo Burgos: Leyenda. Rafael Nadal

- Rayo Vallecano: ¡Felicidades, Rafael Nadal! Historia del deporte y orgullo de todos los españoles.

- Elche CF: Rafael Nadal, Rey de París. LEYENDA. Enhorabuena.

- FC Cartagena: ¡Enhorabuena, Rafael Nadal! El Rey de Roland Garros. Lo ha vuelto a hacer.

- Palma Futsal: Honor eterno para el deportista español más grande de la historia y uno de las grandes leyendas del deporte mundial. Qué lujo tenemos en Mallorca. Admiración absoluta. EFE