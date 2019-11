El mundo del deporte se vuelca con el 80 aniversario de la Agencia EFE

Madrid, 13 nov (EFE).- Con motivo del 80 aniversario de la creación de la Agencia Efe, el mundo del deporte se ha querido sumar a la celebración y se ha volcado enviando mensajes de felicitación en los que han coincidido en destacar valores como la credibilidad, veracidad y profesionalidad que caracteriza a los más de 3000 periodistas del medio público que trabajan en más de 60 países.

Deportistas de la talla de Pau Gasol, Rafael Nadal o Jon Rahm y dirigentes como el presidente de la FIFA Gianni Infantino también han querido resaltar que EFE 'siempre está' y que les han acompañado en sus triunfos por todo el mundo desde sus inicios.

Estos son algunos de los mensajes:

Rafael Nadal: 'Me gustaría felicitar a la Agencia EFE por su 80 aniversario. Es un número muy importante y quiero agradecer la gran cobertura que ha dado a todo el deporte español durante todos estos años. Una agencia como la Agencia EFE que pueda retransmitir y que pueda escribir sobre las noticias del deporte que van ocurriendo alrededor del mundo es de gran ayuda para todos nosotros. Gracias a vosotros nuestros éxitos, nuestras victorias, nuestras derrotas, tienen mucha más transcendencia y simplemente quería agradeceros el gran trabajo que hacéis, desearos toda la suerte del mundo en el futuro y que podáis cumplir muchos años más, y a seguir trabajando de esta manera'.

Fernando Alonso: 'Quiero mandar un saludo y una felicitación a la Agencia EFE por su 80 aniversario. La Agencia EFE que ha sido un referente siempre en comunicación, en noticias, en dar una gran cobertura al deporte en todo el mundo, pero bueno, en nuestro caso en España con la Formula Uno no puedo estar más agradecido de tenerles, haberles tenido siempre al lado y de tener grandes amigos también dentro de la Agencia EFE. Enhorabuena por estos 80 años, muchos más que llegarán y siempre con toda la profesionalidad. Enhorabuena'.

Pau Gasol: 'Quería felicitar a los 80 años de la Agencia EFE, felicidades por todos estos años de gran trabajo, de transmitir información, tengo muy buenos recuerdos, sobre todo, de Jorge Muñoa en mis primeros años en los campeonatos siguiendo a la selección, y también aquí en la NBA. Y luego a Antonio Martín que estuvo cubriendo en Los Ángeles, sobre todo esa etapa tan bonita y especial que viví en Los Ángeles, así que, muy buenos recuerdos, felicidades y por 80 años más'.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA: 'Feliz cumpleaños o cumpleaños feliz por los 80 años de EFE. Felicidades, enhorabuena, es un cumpleaños fantástico porque como todos sabemos EFE siempre está. Lo que EFE hace, lo que EFE está haciendo durante 80 años y que sigan no ochenta, sino ochocientos más'.

Marc Gasol: 'Quiero felicitar a la Agencia EFE por su aniversario, y al final EFE siempre está'.

Ricky Rubio: 'La importancia que tiene una agencia es que sea fiable, que la credibilidad sea única y la Agencia EFE de tantos años que lleva nunca ha fallado y eso es lo más importante'.

Marc Márquez: 'La Agencia EFE representa periodismo puro, sobre todo por todos los años que lleva, y sobre todo también porque no os perdéis ni una, estáis en todos los eventos. Muy profesionales, preguntáis las cosas que tocan. Os deseo muchos éxitos de cara al futuro y que cumpláis muchos años más'.

Ona Carbonell: 'Quiero felicitar a EFE por este 80 aniversario. Muchísimas gracias por estar siempre cerca de los deportistas y del deporte español con vuestras fotos, vuestros textos, la verdad es que es de agradecer y sin vosotros tampoco estaríamos donde estamos con vuestra cobertura y gracias a vosotros muchos más niños y niñas practican deporte en España, así que, muchas gracias y muchas felicidades'.

Conchita Martínez: 'Siempre que recuerdo mi victoria contra Martina Navratilova aquí hace 25 años, uno de los días más felices de mi vida, EFE estuvo aquí para contarlo, como siempre está, en todos los sitios que he jugado para contar estas noticias tan fantásticas'.

Diego Simeone: 'Les envío un saludo a las autoridades, profesionales y empleados de la Agencia EFE por sus 80 años de vida y mi reconocimiento por el trabajo que realizan día a día para mantenernos informados de todo lo que ocurre en el mundo. Felicidades'.

Facu Campazzo: 'Para mí EFE representa un medio de difusión para cada noticia, tanto deportiva o no, y llega a cada rincón del mundo'.

Nico Laprovittola: 'Para mí EFE significa una agencia muy grande de noticias. Y es una agencia que me ha acompañado mucho desde que llegué a Europa, desde que llegué a España. En Madrid siempre me han tratado muy bien. Me pone muy orgulloso que cumplan 80 años'.

Jon Rahm: 'Tener a un periodista español donde voy por el mundo, Estados Unidos, viene bien. Así que tener esa representación y hablar con los españoles, siempre viene bien'.

Sergio Scariolo: 'La Agencia EFE es, desde luego, una referencia para todo el mundo, los que trabajamos en el deporte desde luego. Personalmente siempre me he encontrado a gusto con su profesionalidad, con sus profesionales. Solo puedo valorar y apreciar la profesionalidad con la que la Agencia EFE ha desarrollado su trabajo'.

Carolina Marín: 'Quiero felicitar a la Agencia EFE por su 80 aniversario. Agradecer todo el apoyo que siempre he recibido desde muy pequeñita hasta el día de hoy que ya tengo 26 años y con todos los títulos que he conseguido. Gracias a la Agencia EFE porque siempre ha estado ahí, en cada uno de los sitios en los que he estado, tanto en la India, como en Indonesia, como en muchos otros países. Espero que lo paséis genial y un feliz aniversario'.

Diego Forlán: 'EFE siempre está, siempre estuvo, y me ha acompañado durante toda mi carrera, por todas partes del mundo, así que desearles un feliz aniversario'.

Raúl González: 'Quiero felicitar a la Agencia EFE por su 80 aniversario. Es un medio que me ha acompañado durante toda mi trayectoria deportiva en España, Alemania, Catar, y Estados Unidos. El respeto y el cariño que me habéis transmitido es recíproco. Por eso, mis mejores deseos para que sigáis estando cerca del deporte español'.

Fernando Torres: 'EFE siempre está con sus fotos y sus textos me han acompañado a lo largo de toda mi carrera en momentos muy importantes: como el debut en el Atlético, el gol en la Eurocopa, el Mundial, esa segunda Eurocopa... o mis maravillosos años en Inglaterra con Liverpool y Chelsea. Todo está en el archivo de EFE. Solo deciros que espero que sigáis con el mismo rigor, honestidad y profesionalidad cubriendo todas las informaciones y yo os estaré viendo'.

David Ferrer: 'Mayormente: veracidad'.

Feliciano López: 'EFE para mí significa credibilidad, hoy en día, donde uno puede ver noticias en muchos medios de comunicación cuando tienes la oportunidad de verlo en EFE o que EFE ha publicado algo entonces tiene mucha más credibilidad'.

Joaquín Sánchez: 'Quería mandar mis felicitaciones a la Agencia EFE por su ochenta aniversario y que sigan informando del deporte y del Betis. Un fuerte abrazo'.

Emilio Sánchez-Vicario: 'Para mí EFE supone un compañero de viaje de muchos años. Es seriedad, es veracidad, es cómplice, pero sobre todo es dar una noticia pensando siempre en la persona. EFE es periodismo y prensa pura'.

Fernando Verdasco: 'La Agencia EFE siempre ha representado información española en todos los lugares del mundo'.

Javier Gómez Noya: 'La Agencia EFE es una agencia referente en el mundo de las noticias y como seguidor de la información la llevo siguiendo muchos años y esperemos que siga haciendo ese trabajo otros 80 años a poder ser y que siga por ese camino'.

Jorge Prado: 'Lo primero muchísimas felicidades a todos los trabajadores de la Agencia EFE y por otra parte muchísimas gracias por ayudarme a mí también y no solo a mí sino también a todos los deportistas, al motocross español y por dar a conocer un poco más este deporte que tanto amo y amamos los amantes al motociclismo'.

María José Rienda: 'Quiero felicitar a EFE por esos 80 años, ochenta años de profesionalidad, 80 años de rigor en las noticias, 80 años cerca del deporte español, en todas sus dimensiones, pero sobre todo en los deportes emergentes de los cuales estamos muy orgullosos todos aquellos que hemos formado parte. En mi carrera deportiva también os he tenido muy cerquita y me acuerdo todavía de mi primera entrevista, que me la hizo Adrián (Rodríguez Huber) en aquellos momentos, en los campeonatos del mundo de Sierra Nevada, y a partir de ahí me seguistéis todo este tiempo, tanto en la carrera deportiva como en la gestión deportiva, con lo cual, daros las gracias, enhorabuena, seguid así sois, la verdad, un referente mundial y para nosotros, para el mundo del deporte muy necesarios. Así que muchas gracias, felicidades y a cumplir muchísimos más'.

Lucas Eguibar: 'Quería felicitar a la Agencia EFE por su 80 cumpleaños y también por todo el trabajo que hacen con los deportes minoritarios, también con nosotros, con los de snowboard, y nada más que añadir, felicidades a todos y espero que sean muchos años más'. EFE