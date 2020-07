El mundo despide al 'maestro' e 'icono' Ennio Morricone

Madrid, 5 jul (EFE).- Con el reconocimiento unánime al compositor Ennio Morricone como 'maestro', personalidades de todos ámbitos, especialmente de la música, el cine y de la política, quisieron despedirse del hombre que 'silbaba' melodías maestras al servicio del séptimo arte.

'Devastado' por la noticia se declaró su colega, el alemán Hans Zimmer. 'Ennio era un icono y los iconos nos desaparecen. Son para siempre. (...) No es solo por los 'spaghetti westerns'. Pienso en 'The Mission', en 'Once Upon a Time in America'. Qué belleza de música', ha apuntado a la BBC.

Para otro compositor pionero en su campo, el francés Jean Michel Jarre, representó 'un sonido único, magníficas melodías, una gran influencia y fuente constante de inspiración: amor y respeto'.

No se olvidaron del genio los californianos Metallica, que acostumbran a arrancar todos sus conciertos con la intro de la celebérrima 'The ecstasy of gold': 'Tu carrera fue legendaria y tus composiciones, intemporales. Gracias por definir el ambiente para tantos de nuestros espectáculos desde 1983'.

'He presenciado con gran tristeza cómo uno de mis héroes musicales moría hoy. Su música me introdujo en el mundo de los discos y el primer álbum que me compré en mi vida era suyo; hacía una música bella y emotiva y era el maestro de la melodía', le reconoció el británico Bernard Sumner, miembro fundador de Joy Division y guitarrista y compositor de New Order en la actualidad.

Las alabanzas para el compositor italiano también llegaron en español desde el otro lado del Atlántico. Así, Calle 13 reconocía su trabajo al servicio de películas como 'The Hateful Eight' o 'Nuovo Cinema Paradiso'. 'Gracias por ser la música de las mejores historias', ha escrito el dúo desde su perfil en Twitter.

En la misma línea, el actor y director español Antonio Banderas, que trabajó en 'Átame' al servicio de Pedro Almodóvar como director y con banda sonora de Morricone, subrayó que 'su música seguirá sonando en nuestros recuerdos'.

Uno de los más prolíficos en sus alabanzas fue el también realizador español Juan Antonio Bayona, para quien 'al hablar de la importancia y el talento' del compositor italiano 'todas las palabras se quedan pequeñas y solo la música alcanza'.

'Morricone y Leone revolucionaron el western desde una óptica personalísima, casi experimental, enfatizando los efectos visuales y sonoros mediante un estilo hiperrealista. Cine mayúsculo, contado a través de imágenes, sonido y música', destacó el responsable de 'Un monstruo viene a verme', antes de recordar que también fue arreglista al servicio de figuras como Mina o Pet Shop Boys.

Desde España, ha habido más piropos de artistas como Amaral ('Ennio es eterno. No se irá nunca'), Blas Cantó ('Tú nos llevaste al cielo mucho antes de quedarte en él para toda la eternidad') o Carlos Jean ('Más de 500 bandas sonoras en nuestros oídos. Gracias por toda una vida de amor al arte').

Desde Madrid escribió incluso el popular pianista británico James Rhodes ('Gracias por la música').

El primer ministro italiano, Giussepe Conte, capitaneó los numerosos reconocimientos vertidos desde las tribunas políticas: 'Recordaremos siempre, con infinita gratitud, el genio artístico del maestro. Nos hizo soñar, emocionar, reflexionar, escribiendo notas memorables que permanecerán indelebles en la historia de la música y del cine'.

El presidente español, Pedro Sánchez, también repasó algunos de los grandes hitos de su carrera, como el ser autor de más de 500 BSO 'consideradas auténticas obras maestras'. EFE