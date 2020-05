El mundo rural en Uganda antepone su rutina al coronavirus

Pablo Moraga

Kampala, 5 may (EFE).- A sus 73 años, Okello Adiction es una persona de alto riesgo si se contagia de la COVID-19, pero no está asustado. Tras una vida entera labrando el campo, que ha marcado su piel con arrugas profundas, ha aprendido a quitar importancia a los problemas. A aceptar con resignación cualquier obstáculo.

Mientras la pandemia de coronavirus avanza por todo el mundo, la preocupación principal de este campesino de Lapul, una aldea del norte de Uganda, es contar a sus nietos las historias que aprendió cuando era un niño antes de que la vejez emborrone su memoria, y arrancar las malas hierbas de su huerto familiar.

Las órdenes del Gobierno para contener la enfermedad han paralizado el bullicio de Kampala, capital de Uganda. Sin embargo, en las zonas rurales, donde vive el 75 por ciento de sus 43 millones de habitantes, casi todos continúan sus actividades habituales.

De momento, las autoridades sanitarias han confirmado 97 infecciones de coronavirus, y se han cerrado las fronteras, prohibido los desplazamientos internos y suspendido las escuelas, entre otras medidas drásticas.

Pero para muchos, renunciar a sus rutinas significaría no tener nada que comer.

Es el caso de Pamela Lamunu, de 28 años, que sigue despertándose en Lapul con los primeros cantos de los gallos para labrar su huerto.

'No puedo quedarme en casa', dice Lamunu a Efe. 'Si no cuido mi campo, nadie lo va a hacer por mí'.

Según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), hasta dos tercios de la población de África tienen una situación similar a la de Lamunu: dependen de los alimentos que ellos producen en huertos familiares.

Sin máquinas, semillas modificadas, sistemas de irrigación o abonos modernos, la productividad de sus terrenos es baja.

'En ocasiones -indica Lamunu- vendo una parte de mis cosechas, pero no es habitual'.

'Ganaba más dinero cuando trabajaba en grandes plantaciones. Todas las mañanas, desde el amanecer, otras mujeres y yo esperábamos en un costado de la carretera y los patrones escogían a las campesinas que necesitaban cada día. Pero ahora sus coches no pueden moverse por culpa del coronavirus', lamenta.

ONDAS DE RADIO CONTRA EL CORONAVIRUS

'No sé mucho sobre el coronavirus', comenta Lamunu durante un descanso. 'Solamente conozco la información que emiten en la radio. Por ejemplo, he aprendido que debemos alejarnos de las multitudes, lavarnos las manos, no tocar a una persona si no sabemos dónde ha estado y no acercarnos a la gente que tose'.

En los pueblos donde no llegan las carreteras asfaltadas, los transistores son el puente entre ellos y el resto del mundo.

Consciente de sus carencias para atajar la crisis, el Gobierno apuesta por medidas de prevención. Los anuncios en radios locales son una de ellas. Las autoridades aprendieron esta lección durante las epidemias de ébola o fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (CCHF).

Julius Mumbere, un campesino de 48 años, no tiene un transistor. Pero sus amigos, que siguen los boletines de noticias radiofónicos, le han hablado del coronavirus y por eso conoce la enfermedad. Su casa está cerca de la frontera entre Uganda y la República Democrática del Congo, en la escarpada cordillera Rwenzori.

'Estamos asustados', asegura Mumbere a Efe. 'Sabemos que el coronavirus es una enfermedad mortal. Creemos que es más peligrosa que el ébola. Cuando el Gobierno encontró a personas con ébola, no nos mandó confinarnos'.

Las autoridades han ordenado el cierre de los bares para impedir la propagación de la COVID-19. Nadie puede salir de casa después de las siete de la tarde.

Según Mumbere, los militares aporrearon a los ciudadanos que intentaban eludir estas normas y se reunían para beber. 'En vez de enviarnos soldados, me gustaría que el Gobierno mandase médicos que nos enseñen más sobre el coronavirus', señala Mumbere.

DESAFÍOS ENORMES

En Uganda, como en muchos países de África, casi todo el dinero se emplea en el desarrollo de infraestructuras o en seguridad, sectores claves para atraer a los inversores extranjeros, en vez de invertirlo en servicios sociales.

La situación del campo ugandés es aún más precaria que la de las ciudades. Este país dispone de 55 camas de cuidados intensivos. Todas están en Kampala o en urbe cercanas a la capital, y la mitad pertenece a centros privados.

Los desafíos, pues, son enormes. Sin embargo, el doctor Sam Okuni, de la ONG Socios para la Organización Comunitaria para la Salud y el Desarrollo (PACHEDO), cree que Uganda superará con éxito la pandemia.

No es un brindis al optimismo. Los pronósticos del doctor Okuni se basan en la reacción rápida del Gobierno, los programas de concienciación y, sobre todo, la colaboración ciudadana.

'Todos los sectores del Gobierno, tanto locales como nacionales, están remando en la misma dirección. Y las comunidades también', asegura a Efe el médico.

Para el doctor Okuni, la unidad de los ugandeses derrotará a la COVID-19. EFE