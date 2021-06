El musical latino 'In The Heights' debuta en cines por debajo de expectativas

Los Ángeles (EE.UU.), 14 jun (EFE).- El estreno de 'In The Heights' no logró imponerse este fin de semana como primera opción en la taquilla de los cines estadounidenses frente a 'A Quiet Place Part II', a pesar de la expectación generada por el musical de Lin-Manuel Miranda que celebra a la comunidad latina.

Según los datos publicados este lunes por el portal Box Office Mojo, la cinta recaudó 11,4 millones de dólares en el mercado doméstico, que en la jerga del sector agrupa los ingresos de los cines estadounidenses y canadienses. Muy por debajo de los 20 millones que tenía como objetivo.

'In The Heights' se estrenó en cines y en la plataforma HBO Max el mismo día, por lo que un gran número de espectadores se habría decantado por ver el musical desde su casa, de acuerdo con algunos analistas.

Sin embargo, HBO Max no publica sus datos de audiencia y la semana pasada el lanzamiento simultáneo en televisión y cines no perjudicó a 'The Conjuring: The Devil Made Me Do It', que reunió 24 millones en taquilla.

El 40 % de los espectadores que han acudido a los cines se identifica como latino, informó Box Office Mojo.

'In The Heights', ideado por el creador de 'Hamilton', ha recibido excelentes críticas de la prensa y del público, por lo que los estudios Warner Bros. esperan que su audiencia crezca en los meses de verano, ya que la mayoría de musicales suelen suscitar más interés con el paso del tiempo.

'Espero que esta película suponga una inyección de energía para los latinos, especialmente en EE.UU., pero también en el resto del mundo, para que cuenten sus historias', dijo en una entrevista con Efe Anthony Ramos, que se mete en la piel de Usnavi de la Vega, el propietario de un comercio de barrio en el neoyorquino Washington Heights que sueña con poder volver a su República Dominicana natal.

Por su parte, 'A Quiet Place Part II', recuperó el primer puesto en la taquilla con 11,6 millones de dólares en su tercera semana en cines, que se suman a un total acumulado de 108 millones.

'Peter Rabbit 2: The Runaway', la secuela de la película infantil de 2018, quedó en tercera posición con 10,4 millones de dólares, muy por debajo de los 25 que recaudó la cinta original.

El terror de 'The Conjuring: The Devil Made Me Do It' pasó de un excelente estreno a la cuarta posición en su segunda semana, en la que apenas rozó los 10 millones.

En quinta posición quedó 'Cruella', la cinta sobre la villana de Disney, con 6,7 millones recaudados. EFE