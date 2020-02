El Nantes allana el terreno al PSG; atasco del Mónaco, impulso del Lille

Redacción deportes, 22 feb (EFE).- El Nantes sorprendió al Olympique Marsella con una victoria a domicilio por 1-3 que allanó el camino hacia el título del París Saint-Germain, que si gana este domingo al Girondins sacará una distancia casi insalvable de trece puntos para el conjunto dirigido por el portugués André Villas-Boas.

El Nantes de Christian Goucuff afrontó en crisis el duelo en el Estadio Vélodrome y terminó con ella con una victoria forjada a través de la ansiedad local por conseguir sumar tres puntos que intimidaran al PSG. Con un gol de cabeza de Anthony Limbombe a pase de Abdoul Kader Bamba desde la izquierda abrió el marcador a los 34 minutos.

Sin embargo, el Marsella empató a seis minutos del intermedio después de que Morgan Sanson recibiera un balón de Boubacar Kamara y, desde fuera del área, ejecutara un gran disparo que superó a Alban Lafont. Después, en el segundo acto se consumó el dominio visitante. Abdoul Kader Bamba. con um suave y colocado disparo pegado al palo fuera del alcance de Steve Mandanda y el español Álvaro González en el añadido, certificaron la victoria del Nantes y la defunción del Marsella.

El Lille consiguió un resultado más favorable a sus intereses y ganó con contundencia al Toulouse (3-0) para superar en la clasificación al Rennes y ocupar de forma momentánea la tercera y última plaza que da acceso a disputar la próxima edición de la Liga de Campeones.

Después de perder 1-2 ante el Marsella la pasada jornada, el equipo de Christophe Galtier volvió a la senda de la victoria a costa del colista de la Ligue 1. Löic Remy, ex jugador del Getafe y de Las Palmas, se encargó de sellar los tres puntos con dos apariciones fugaces en el primer acto que marcó el destino del duelo,

El delantero del Lille abrió el marcador a los dos minutos de juego con un zurdazo espectacular desde el punto de penalti. Después, al borde del descanso, encauzó el duelo con un remate a placer tras un centro desde la banda izquierda del croata Domagoj Bradaric. Con el Toulouse arrodillado, el portugués Renato Sanches, en la segunda parte, cerró el marcador de un encuentro fácil para el Lille.

No tuvo la misma suerte el Mónaco, que no pudo encadenar su cuarta victoria consecutiva tras empatar 1-1 en su visita al Dijon, club que pelea por no perder la categoría. Los hombres dirigidos por el español Robert Moreno se atascaron en la frontera de los puestos europeos, pero por lo menos rescataron un punto gracias a un gol del chileno Guillermo Maripán que contrarrestó el tanto del guineano Mama Balde con el que se adelantó su rival en la segunda parte.

Con un rechace a la salida de una falta, el sudamericano dio un punto a su equipo, quinto a dos puntos del Rennes y con un partido más y una unidad por encima del Estrasburgo, que se atascó ante el Amiens en su estadio y no pasó del empate sin goles.

Tampoco le fue bien la jornada al Montpellier, que sucumbió en su visita a uno de los equipos de la zona baja de la clasificación. El Angers, con un buen cabezazo del camerunés Stephane Bahoken se llevó los tres puntos y se quedó seis puntos por encima del descenso. Al Montpellier, poco a poco, después de dos derrotas seguidas, se le escapa el sueño continental. EFE