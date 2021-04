El navegante Jimmy Cornell abandona la vuelta al mundo a vela sin emisiones

Sevilla, 6 abr (EFE).- El navegante Jimmy Cornell ha anunciado que abandona por 'razones familiares' el proyecto de dar la vuelta al mundo en un velero ecológico y con emisión cero, una aventura concebida como homenaje a la primera circunnavegación de Elcano, aunque continuará con las mejoras técnicas para lograr un barco autosuficiente.

'He abandonado mis planes para el viaje por el mundo. Es muy decepcionante, pero por razones familiares no puedo hacerlo', ha explicado a Efe Cornell, de 80 años, que navegó con el velero Aventura Zero desde Francia a Tenerife, con escala en Sevilla, y comprobó que el barco no generaba la energía necesaria.

Una vez de vuelta en Francia, y tras recorrer 3.600 millas (6.660 kilómetros), Cornell se puso manos a la obra para mejorar la capacidad de generación de energía gracias a paneles solares y a hélices en el agua que funcionan cuando el barco va propulsado por el viento.

Aunque las restricciones por la pandemia de coronavirus le impiden viajar entre Reino Unido y Francia para instalar una nueva hélice más eficiente, Cornell confía en el proyecto y asegura que 'inequívocamente' es posible lograr un barco que genere su propia energía.

Para corroborar este optimismo, Cornell afirma que en las 1.540 millas que navegó entre Tenerife y Francia, el barco salió con las baterías al 95 % de capacidad y llegó con el 20 %.

Sobre la opción de emplear el hidrógeno para lograr un barco netamente ecológico, afirma que 'sería un combustible aceptable, pero si bien hay varios proyectos en marcha, aún se encuentran en las etapas de desarrollo'.

Cornell espera poder informar sobre la autosuficiencia energética después del 'completo programa de pruebas que planeamos hacer en el Mediterráneo este verano'.

En paralelo, ha organizado el denominado Grand Large Yachting World Odyssey 500, un evento deportivo y festivo para conmemorar el 500 aniversario de la primera circunnavegación del mundo por Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano.

Este 'rally' náutico, que se desarrollará desde este año hasta 2024, partirá en septiembre de 2021 desde Europa, en enero de 2022 desde el Caribe Oriental y en febrero de 2022 desde Florida, en Estados Unidos, y Cornell admite que le gustaría que pudiera participar el Aventura Zero, de 45 pies de eslora (13,7 metros), aunque sea sin él abordo. EFE