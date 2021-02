El New Museum neoyorquino examina los crímenes racistas y el proceso de luto

Helen Cook

Nueva York, 16 feb (EFE).- El New Museum de Nueva York presentó este martes una muestra que examina el que se considera el problema social más prominente de EE.UU., los crímenes racistas contra la población afroamericana, y el proceso de luto y la sensación de pérdida resultantes con piezas de 37 artistas que utilizan un amplio abanico de disciplinas.

Titulada 'Grief and Grieving: Art and Mourning in America', la exhibición fue concebida originalmente por el reconocido comisario nigeriano Okwui Enwezor entre el otoño de 2018 y marzo de 2019, cuando falleció, tras lo que el museo estableció un grupo de expertos para terminar de dar forma a la muestra, que ahora supone también un tributo al legado del curador.

La exhibición pretende mostrar que el proceso del luto no solo se reduce a la melancolía, sino que se expresa también a través de las críticas y la resistencia.

Para Enwezor, las piezas de la exhibición ayudan a ilustrar que el luto es una práctica permeable a la realidad social, económica y emocional de la población afroamericana de EE.UU., y que viven múltiples generaciones de individuos, familias y comunidades.

Expuesta en cuatro de los pisos del New Museum, la muestra incluye trozos de documentales, fotografía, filmografía experimental y actuaciones, combinado con otras disciplinas más tradicionales, como la pintura, el dibujo y la escultura, que exploran desde el movimiento de derechos civiles de los años 60 hasta la violencia policial contra los afroamericanos en los años 90 y en la actualidad.

Entre las piezas más destacadas, se encuentra 'Procession' (1986), de Jean-Michel Basquiat, en la que se pueden ver cuatro siluetas negras de frente a otra figura pintada en rojo, azul y blanco (los colores de la bandera estadounidense), que porta una calavera.

Con la pieza, el neoyorquino de origen haitiano y puertorriqueño quiere expresar el profundo daño que causó la esclavitud en la región, así como recordar algunas de las costumbres de los funerales de jazz, en los que las personas de luto caminan en procesión tras los restos del fallecido.

La muestra también cuenta con una pieza de Simone Leigh, cuyas obras han sido muy aplaudidas en los últimos años en EE.UU., y que en esta ocasión ha diseñado una escultura de cobre esbelta y alta, una figura femenina que acaba con una cabeza en forma de cuchara, haciendo alusión a los cucharones utilizados en los rituales de Liberia y Costa de Marfil.

La obra, 'Sentinel IV' (2020), recuerda por otra parte a la 'Femme cuillère' (1927-27) de Alberto Giacometti, en el que se usa la forma de estas particulares cucharas en la zona del vientre de una mujer, con lo que Leigh quiere hacer alusión al debate de la apropiación cultural africana por parte de artistas europeos de la vanguardia.

El museo además exhibe una monumental obra de Rashid Johnson, 'Antoine's Organ' (2016), una enorme estructura dividida en varias estanterías con andamios metálicos negros, plagados de plantas y de luces, entra las que coloca artículos asociados con la diáspora africana: copias de los libros 'Sellout', de Randall Kennedy, y 'The Sellout', de Paul Beatty, así como 'Native Son', de Richard Wright.

Otra gran pieza es 'Peace Keeper' de Nari Ward, un gran coche fúnebre que transmite la idea de luto, pero que está manchado con alquitrán y con plumas, que quiere reflejar la humillación y la venganza. El vehículo, además, está rodeado de una jaula, que representa la interrupción del duelo.

La estadounidense de origen etíope Julie Mehretu, a quien en breve el Museo Whitney dedicará una amplia exposición, está también presente con cuatro de sus pinturas abstractas, en las que se inspiró en varios eventos trágicos, como la manifestación de supremacistas blancos de Charlottesville (Virginia) de 2017 en la que una persona falleció, y las protestas que se desataron en Ferguson (Missouri) tras la muerte de Michael Brown a manos del policía Darren Wilson.

'Grief and Grieving: Art and Mourning in America' cuenta además con obras de Nari Ward, Terry Adkins, Kevin Beasley, Melvin Edwards, LaToya Ruby Frazier, Charles Gaines, Arthur Jafa, Jennie C. Jones, Deana Lawson, Okwui Okpokwasili o Kara Walker. EFE