El Nobel de la Paz reconoce labor del PMA para reducir el hambre en el mundo

Virginia Hebrero

Roma, 9 oct (EFE).- La concesión hoy del Premio Nobel de la Paz 2020 al Programa Mundial de Alimentos de la ONU es un recordatorio de que el hambre en el mundo y la falta de paz van unidos, pero también un reconocimiento a la labor de esta organización que hoy por hoy se ocupa de cien millones de hambrientos de los casi setecientos que hay en el mundo.

El galardón 'es un poderoso recordatorio para el mundo de que la paz y el hambre cero van de la mano', señaló esta agencia con sede en Roma, creada en 1961 inicialmente como un programa experimental de tres años, al agradecer al Comité Nobel noruego el premio, que llega el año en que la pandemia de coronavirus ha agravado el flagelo del hambre.

UN RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE 19.000 EMPLEADOS

Para su director ejecutivo, el estadounidense David Beasley, el premio 'es un reconocimiento conmovedor al trabajo del personal del PMA que arriesga su vida todos los días para llevar alimentos y asistencia a cerca de 100 millones de niños, mujeres y hombres hambrientos de todo el mundo'.

'Este premio no lo he ganado yo, lo habéis ganado vosotros', decía en Niamey (Níger), donde se encontraba en el momento del anuncio del Nobel, un exultante Beasley, rodeado por su equipo local, antes de bromear: 'es la primera vez en mi vida que me han dado un premio'.

El Nobel de la Paz es 'un reconocimiento a los 19.000 empleados que todos los días están sirviendo a mas de cien millones de beneficiarios', declaró a Efe en Roma Gina Casar, subsecretaria general de la ONU para el PMA.

UNOS 100 MILLONES DE PERSONAS CON HAMBRE SE BENEFICIAN

'Estamos en los lugares más difíciles en cuestión de hambre y conflicto en el mundo. Hoy estamos beneficiando a cien millones de personas, pero no es suficiente. Sabemos que hay 690 millones de personas que padecen hambre', señaló Casar.

Recordó la labor que viene haciendo desde hace más de 60 años el PMA, 'la agencia humanitaria que más esfuerzo hace por el hambre en el mundo'.

'Estamos presentes en más de 80 países que generalmente presentan conflicto, y trabajamos mucho para evitar esta espiral de conflicto-hambre', añadió.

LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS HA AGRAVADO EL FLAGELO DEL HAMBRE

La pandemia de Covid 19 ha supuesto un nuevo desafío para el PMA, puesto que ha agravado muchas situaciones de hambre y necesidad.

'Obviamente con la pandemia de Covid tenemos que retomar con mucho mas entusiasmo nuestras labores. En cuanto el virus tocó tierra hemos puesto en marcha una nueva operación de emergencia para dar asistencia de tipo logístico a muchas organizaciones', explicó Casar.

'Somos la organización de logística por excelencia y toda la parte de programación ha sufrido un cambio para mejorar nuestras técnicas de llegar a las personas tomando en cuenta que la vida es diferente con el Covid', agregó.

Según esa responsable, 'en el año 2021 nuestros beneficiarios necesitarán aun más del PMA'.

UN PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Entre los programas que llevan a cabo, la subsecretaria general destacó el de alimentación escolar 'que llega hoy por hoy a 18 millones de niños con problemas de desnutrición'.

'Tenemos 155 millones de niños que padecen esto y por ello es tan importante nuestra labor', señaló.

HAMBRE Y CONFLICTOS VAN UNIDOS

En un comunicado, el director ejecutivo, David Beasley, subrayó que 'cada uno de los 690 millones de personas que padecen hambre en el mundo de hoy tiene derecho a vivir en paz y sin hambre. Son personas cuyas vidas a menudo se ven brutalmente destrozadas por la inestabilidad, la inseguridad y los conflictos'.

Por ello, opinó que 'el comité del Nobel noruego ha centrado la atención mundial en ellos y en las devastadoras consecuencias de los conflictos'.

'El cambio climático y las presiones económicas han agravado aún más su difícil situación. Y ahora, una pandemia global con su impacto brutal en las economías y comunidades está empujando a millones más al borde de la inanición', agregó.

El PMA trabaja en estrecha colaboración con gobiernos, organizaciones y socios del sector privado, por lo que Beasley agradeció y quiso compartir el mérito con todos ellos.

'No podríamos ayudar a nadie sin ellos. Somos una agencia operativa y el trabajo diario de nuestro personal está impulsado por nuestros valores fundamentales de integridad, humanidad e inclusión', agregó.

El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), QU Dongyu, agradeció a 'la comunidad internacional por reconocer la importancia de la seguridad alimentaria'.

'Estamos muy orgullosos de haber trabajado durante décadas junto con el PMA, fundado en 1961 como una subsidiaria de la FAO para la asistencia alimentaria, para lograr el objetivo del hambre cero', escribió en twitter el responsable de esta agencia también con sede en Roma. EFE