El Norwich pide que se anulen los descensos si no se juega el 'Championship'

Londres, 13 may (EFE).- El Norwich City, equipo de la 'Premier League', ha pedido que no haya descensos en la liga si no se completa la temporada en el 'Championship' (Segunda división inglesa).

El director deportivo del Norwich, Stuart Webber, habló para la cadena británica Sky Sports y dijo que no pueden aceptar una situación en la que ellos juegan todos los partidos y bajan a Segunda, mientras que en el 'Championship' no se juega.

'Entonces ellos suben directamente pese a no haber terminado la temporada', explicó Webber. 'Todo aquel que sube desde Segunda es tras un camino de 46 o 49 partidos (si hay 'playoff'). Tiene que ganarse en el campo, tanto subir como bajar', señaló.

Con 29 jornadas disputadas, el Norwich es el principal candidato al descenso. Es último en la tabla con 21 puntos, a seis de la salvación.

La 'Premier League' está manteniendo reuniones esta semana con los diferentes entes implicados en el fútbol con el objetivo de explicar las directrices del plan de reinicio e intentar traer de vuelta la competición a principios de junio. EFE