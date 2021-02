El nuevo Avintia Esponsorama se presenta con Luca Marini y Enea Bastianini

Andorra la Vella, 5 feb (EFE).- El Avintia Esponsarama VR46 se presentó oficialmente este viernes en Andorra. Este equipo nace de la ‘fusión’ entre Esponsarama Racing, instalado en el Principado, y la Academia de Valentino Rossi, y competirá en MotoGP con los pilotos italianos Luca Marini, hermano del propio Rossi, y Enea Bastianini.

Se trata del subcampeón del mundo de Moto2 y el vigente campeón del año 2020, respectivamente. Los dos novatos en MotoGP reemplazaran a Johann Zarco y a Tito Rabat. Luca Marini y Enea Bastianini pilotarán una Ducati GP19 como la que tuvo la temporada pasada Johann Zarco.

Este será el debut en MotoGP de Luca Marini a sus 23 años. “Sinceramente espero ahora al primer test en Qatar porque nunca he probado la moto ya que en noviembre no pude realizar el test previsto. No se como será el primer impacto con la moto, pero estoy muy motivado porque era mi objetivo de siempre competir en MotoGP”, explicó.

Para el piloto nacido en Urbino (Italia) con esta aventura cumple un sueño. “Quiero disfrutar de este momento cada día porque este será el momento más importante de mi vida y mi carrera deportiva”. El hermano por parte de madre del nueve veces campeón del mundo se siente preparado para competir en la categoría reina.

“He entrenado muchísimo. Mucho más que el año pasado y que los anteriores. Además formaremos un buen binomio con Enea Bastianini”, apuntó. Para Luca Marini, competir contra su hermano será “muy especial y mágico. Espero ser rápido como él y seguro que será difícil al principio. Me tocará ir con calma y aprender rápido”. Sobre si le ha dado algún consejo su hermano, Luca Marini fue sincero. “Me ha dado consejos, pero me dará más durante la temporada”.

Enea Bastianini, también de 23 años, es el vigente campeón del mundo en Moto2. El de Rimini también debutará en MotoGP. “No tengo aún expectativas, pero quiero ser rápido y luchar por posiciones importantes. Soy consciente que el primer año siempre es difícil y aún así iré a divertirme. Voy a aprender y también a sonreír”. Bastianini también habló de lo que supone compartir equipo con un rival del año pasado al título de Moto2. “Luca Marini es increíble. Luchamos juntos el año pasado por el título y ahora trabajaremos bien los dos en el mismo equipo. Lo conozco desde que teníamos cinco años y hemos crecido juntos”, declaró.

Paolo Ciabatti, director deportivo de la marca boloñesa refirió durante la presentación oficial: “Tenemos un equipo muy fuerte. Del lado de Ducati vamos a invertir más energía. Podemos lograr buenos resultados”.

Este acuerdo también afecta a Moto3 ya que desapareció el SKY VR46, pero Esponsarama gana una plaza y tendrá dos pilotos: Carlos Tatay y Niccoló Antonelli. Los dos pilotarán dos KTM. EFE

1011857