El nuevo formato de la Liga de Campeones agrada a Zidane

Madrid, 17 jun (EFE).- El formato con el que se disputará el título en la presente edición de la Liga de Campeones tras la crisis vivida por la pandemia del coronavirus, con eliminatorias a partido único en una sede, es del gusto del técnico del Real Madrid Zinedine Zidane que primero se centra en remontar el duelo de octavos de final ante el Manchester City.

'Como vivimos un momento especial, todo lo va a ser hasta final de temporada y la Champions igual. Ya sabemos el formato y lo que nos queda por saber es donde vamos a jugar el partido de vuelta contra el Manchester City. Lo tienen que decidir y nos adaptaremos', reconoció Zidane.

La eliminatoria que tiene que remontar el Real Madrid de octavos ante el equipo de Pep Guardiola aún no tiene sede. 'Si tenemos que jugar en Lisboa lo haremos o en Manchester igual. Tenemos tiempo para pensar en la Champions porque hay partidos importantes antes en nuestra Liga', valoró el técnico francés que le gustó lo que este miércoles anunció UEFA.

'Lo primero es la vuelta contra el City, que lo importante es pasarla. Luego por encima del formato hay que estar contentos de volver a jugar al fútbol. Nos adaptamos a la situación y no me parece mal esta fórmula de la Champions con cuartos y semifinales a un partido. Me gusta, pero sobre todo nos centramos en la vuelta de octavos. Me parece bien que todo sea en el mismo sitio en quince días en los que se va a decidir todo', sentenció. EFE.