El nuevo sultán de Omán elimina el nombre del difunto Qabús de himno nacional

El Cairo, 20 feb (EFE).- El nuevo sultán de Omán, Haitham bin Tareq al Said, emitió hoy un decreto real por el que modifica el himno nacional del país y elimina el nombre de su predecesor, el sultán Qabús bin Said, fallecido hace poco más de un mes, informó la agencia de noticias omaní, ONA.

El decreto real enmienda la 'ley de la bandera, el lema y el himno nacionales' y modifica el estribillo del himno que dice: 'Alégrate! Qabús vino, que le bendiga el cielo y que sea recibido con oraciones'.

Según el decreto publicado por ONA, en el nuevo himno no se menciona el nombre de Qabús y el estribillo dedicado al difunto sultán aparece como: 'Sube (Omán) a lo alto del cielo, llena el universo de luz y alégrate!'.

El nuevo himno fue publicado hoy en el boletín del Estado y de esta forma pasa a ser el oficial del sultanato, que está experimentando los primeros cambios después del fallecimiento de Qabús quien ocupó el trono durante casi medio siglo.

Qabús llegó al poder en 1970, después de derrocar a su padre Said bin Taimur en un golpe palaciego no sangriento, y se le atribuye la modernización y desarrollo del país árabe, que no cuenta con grandes reservas de petróleo como otros vecinos del golfo Pérsico.

Venerado en Omán y fuera del país por su postura dialogante, se convirtió en el mediador en los conflictos entre sus vecinos del golfo Pérsico y supo mantenerse neutral en una región dominada por las tensiones entre suníes y chiíes.

No tuvo hijos ni designó públicamente antes de su muerte a un sucesor, incluso en los últimos años cuando su estado de salud estaba visiblemente deteriorado.

La corte real eligió a Haitham bin Tareq al Said para sucederle el pasado 11 de enero, pocas horas después del fallecimiento del anciano sultán, sin dar lugar a un vacío de poder ni tiempo a las especulaciones sobre quien sería el heredero al trono, cuyo nombre Qabús supuestamente dejó escrito en unos sobres guardados bajo llave. EFE