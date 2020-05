El NYT registra su mayor subida de suscriptores en plena pandemia

Nueva York, 6 may (EFE).- El diario neoyorquino The New York Times (NYT) informó este miércoles de que sumó unos 587.000 nuevos suscriptores digitales entre enero y marzo, en la que es su mayor subida histórica durante un trimestre, en plena pandemia del COVID-19 y a pesar de la decisión del periódico de ofrecer en abierto la mayor parte de los contenidos relacionados con el virus.

A través de un comunicado para presentar su balance trimestral, el diario señaló que los nuevos suscriptores han ayudado a compensar la caída de un 15,2 % en los ingresos publicitarios que sufrió con respecto al mismo periodo de 2019 y que achacan a la pandemia. En total, el NYT ingresó cerca de 106 millones de dólares en publicidad, en comparación con los 125 millones de 2019.

Asimismo, el NYT avanzó que ya se prepara para una caída en la publicidad más brutal durante el siguiente trimestre, cuando espera que los ingresos en este ámbito desciendan entre un 50 y un 55 % con respecto al año previo. 2

'Hemos visto como la publicidad caía a finales del primer trimestre y creemos que continuará cayendo en el segundo en comparación con 2019. No obstante, creemos que la compañía emergerá de esta crisis global con un flujo de ingresos publicitarios distintivo y valioso que complementará el modelo de suscripción de noticias digitales que ahora es, con diferencia, el más grande y exitoso del mundo', señaló en la nota el presidente y director ejecutivo del periódico, Mark Thomson.

Thomson agregó que los ingresos derivados de las suscripciones, y el 'sólido' balance general les brindan confianza suficiente para permanecer 'financieramente sólidos durante la pandemia' y para 'invertir de manera segura en nuestra estrategia de crecimiento digital'.

A pesar de la caída por ingresos publicitarios, el medio de comunicación registró unos beneficios netos de 32,8 millones de dólares, un crecimiento del 8,9 % interanual.

La facturación del diario neoyorquino también creció un 1 % hasta los 443,6 millones de dólares frente a los 439 millones que registró entre enero y marzo de 2019.

Los beneficios netos por acción fueron de 0,20 dólares frente a los 0,18 dólares que reportó el primer trimestre del año pasado, un incremento del 11,1 %.

De las 587.000 nuevas suscripciones, 468.000 lo hicieron para consumir las noticias online y 119.000 a otros productos del medio, como su sección de cocina o sus famosos crucigramas. En total, los beneficios por suscriptores aumentaron un 5,4 %.

Según los datos de finales de abril, el New York Times cuenta ya con más de cinco millones de suscriptores que consumen algunos de sus productos digitales y un total de más de seis millones de clientes si se le suman las suscripciones al periódico impreso. EFE