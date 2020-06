El Oporto busca consolidar el liderato en casa del colista

Carlos García

Lisboa, 15 jun (EFE).- El Oporto buscará, en la 27ª jornada liguera, consolidar su condición de líder frente al Benfica en la visita que realizará a casa del colista, el Desportivo das Aves, que cada vez tiene más difícil la salvación.

Los 'dragones' jugarán mañana martes en Vila das Aves con todos sus efectivos, salvo el central español Marcano, que se recupera de una rotura de ligamento, y con el mexicano Corona como uno de los futbolistas más en forma de la plantilla tras retomar el campeonato.

El Oporto lidera la tabla con 63 puntos, seguido del Benfica con 61, que el miércoles jugará a domicilio un partido difícil en casa del Rio Ave, club que es sexto y que lucha por situarse entre los cuatro primeros puestos que dan acceso a las competiciones europeas.

Las 'águilas' han perdido para lo que resta de campeonato a uno de los fijos de Bruno Lage, el lateral zurdo español Alejandro Grimaldo, que la pasada jornada sufrió una distensión de ligamento en la rodilla izquierda, por lo que esta campaña ya no volverá a jugar.

Los encarnados han retomado la competición con mal pie, ya que en los dos partidos disputados han empatado y su máximo goleador, el brasileño Carlos Vinicius (comparte 'pichichi' con su compañero Pizzi), aún no ha encontrado portería.

El delantero internacional suizo ex de la Real Sociedad Aris Seferovic no tiene la confianza plena del técnico, mientras que el mediocentro brasileño Gabriel -ex del Leganés- podría regresar al once contra el Rio Ave.

La jornada comienza esta tarde con el partido entre el Marítimo y el Gil Vicente.

La escuadra insular del Marítimo que dirige el luso José Gomes necesita puntuar con urgencia ya que suma 25 puntos, cinco más que la última plaza de descenso, mientras que el Gil Vicente se encuentra en la parte templada.

El martes, el Portimonense, que suma en las dos últimas jornadas una victoria y un empate, buscará continuar con su buena racha en casa del Santa Clara, con el fin de salir de los puestos de descenso, ya que es penúltimo con 20 puntos, a cinco del Paços de Ferreira y del Marítimo.

Por su parte, el Paços de Ferreira recibirá el miércoles al Belenenses.

El jueves se verán las caras el Boavista y el Vitória de Setúbal, dos equipos que buscan consolidarse en la parte media.

El Vitória de Setúbal que dirige el español Julio Velázquez viene de sumar dos empates consecutivos, mientras que el Boavista venció a domicilio al Braga el pasado domingo con un gol del madrileño Alberto Bueno.

El jueves también se medirán el Sporting de Portugal y el Tondela del vasco Natxo González.

Los 'leones' tienen la baja del argentino Vietto, debido a una luxación de hombro, y han retomado el campeonato con una apuesta decidida por la cantera por parte del técnico Ruben Amorim.

Es el caso del central de 18 años Eduardo Quaresma, titular en los dos últimos partidos, el centrocampista de 17 años Nuno Mendes, que debutó en Liga la pasada jornada, o del caboverdiano Jovane Cabral, que anotó el gol de la victoria para el Sporting en su último encuentro.

La jornada se cerrará el viernes, 19 de junio, con los partidos entre Vitória de Guimarães y Moreirense y el choque entre el Famalicão y el Sporting de Braga.

Los de Famalicão son quintos con 43 puntos y han ganado sus dos últimos partidos, mientras que el Braga es tercero con 46 y lleva dos derrotas consecutivas.

Partidos de las 27ª jornada:

. Martes, 15 junio

Marítimo - Gil Vicente

. Miércoles, 16 junio

Santa Clara - Portimonense

Aves - Oporto

. Jueves, 17 junio

Paços de Ferreira - Belenenses

Rio Ave - Benfica

. Viernes, 18 junio

Boavista - Vitória de Setúbal

Sporting - Tondela

. Sábado, 19 junio

Vitória de Guimarães - Moreirense

Famalicão - Braga. EFE