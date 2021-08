El Orgullo bosnio demanda cambios legales por la igualdad y contra el odio

Sarajevo, 14 ago (EFE).- Varios centenares de participantes del tercer Orgullo LGBTIQ celebrado hoy en Sarajevo pidieron la adopción urgente de cambios legislativos que pongan fin a la discriminación que sufren en Bosnia.

El Orgullo de este año, celebrado bajo el lema 'Resistencia desde las márgenes', transcurrió sin incidentes, pero alrededor de mil agentes de policía bloquearon varias horas antes de la manifestación el centro de la capital para prevenir incidentes.

'El Orgullo bosnio apela a la adopción urgente de la legislación penal que sancione el discurso de odio', dijo una de las organizadoras del Orgullo, Lejla Huremovic.

Destacó que la comunidad LGBTIQ bosnia pide urgentes cambios legislativos que legalicen la unión de las parejas homosexuales y los derechos consiguientes, así como el derechos para garantizar la transición de las personas transgénero.

'Aun dos años después del primer Orgullo seguimos expuestos a una seria discriminación. Siempre me han enseñado que no debo ser visible. Me decían que soy un enfermo (...) Esos mismos problemas los tienen todas las personas LGBTIQ', explicó otro activista, Amar Catovic.

Acentuó que los participantes demandan igualdad en derechos y llamó a la resistencia ante la discriminación, el odio y la violencia, que, según dijo, las personas LGBTIQ bosnias enfrentan diariamente.

Varias decenas de partidarios de la asociación conservadora 'Iskorak' y del partido islámico 'Fé, pueblo, justicia' organizaron paralelamente su propia protesta, destacando que el Orgullo 'pone en peligro los valores tradicionales'. EFE

nh-vb/ll/fpa