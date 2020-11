El oteador de palabras: 'bibliocausto', 'nopasanadismo', 'postear'...

Madrid, 21 nov (EFE).- Nueva entrega de nuestra sección destinada a escudriñar, registrar y mirar con cuidado los medios de comunicación, que es la base del trabajo en la FundéuRAE, en busca de palabras interesantes.

Estas palabras no siguen un orden concreto ni tratan un tema específico, y el propósito es, simplemente, recopilarlas, sin que ello implique necesariamente una aceptación o una censura.

BIBLIOCAUSTOS

Aunque los 'bibliocaustos' se asocian a la Alemania nazi, probablemente por la similitud con 'holocausto', la quema de libros ha sido habitual en otros regímenes autoritarios. Está formada mediante la adición a la voz griega 'kaustos', que significa ‘quemado’, del elemento 'biblio', también griego.

HAFEFOBIA

La 'hafefobia' es un temor irracional ante el contacto físico con otras personas, que se ha intensificado con la pandemia y el mandato del distanciamiento físico. Es una de las muchas fobias existentes, a la que también se llama 'quiraptofobia', 'afenfosfobia' y 'haptefobia'.

NOPASANADISMO

El 'ismo' en esta edición del oteador, pues en casi todas lo hay, es el 'nopasanadismo'. Se refiere a la actitud de considerar que no pasa nada, normalmente vinculada a la idea de que, por tanto, tampoco hay que hacer nada.

POSTEAR Y POSTEO

Parece que se extienden 'postear' y 'posteo' para la publicación de mensajes y artículos en los foros de internet y redes sociales. No es una formación muy distinta de 'chatear' (de 'to chat') o, fuera del ámbito informático, 'boxear' (de 'to box').

TRAMPA VIETNAMITA

Se sigue hablando de la foto de una supuesta 'trampa vietnamita' en Chile. Se llama así a un hoyo escondido bajo la hojarasca en el que hay pinchos hacia arriba.

MURALLA ROJA Y ESPEJISMO AZUL

Las elecciones estadounidenses nos trajeron muchas expresiones, como 'muralla roja' o 'espejismo azul', con usos figurados basados en los colores que se asocian a los dos principales partidos políticos: el rojo para los republicanos y el azul para los demócratas. La identificación de las ideologías mediante colores es habitual.

CINTURÓN DEL ÓXIDO

Y también metafórica y de ese mismo país es la denominación de 'cinturón del óxido', que alude a las zonas industriales del noreste de los Estados Unidos cuya pujanza ha declinado. El verbo 'oxidar', de hecho, se emplea a menudo para aquello que ha dejado de funcionar correctamente.

Javier Bezos (FundéuRAE)