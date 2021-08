El Oviedo, cuarto equipo que votó en contra del acuerdo entre CVC y LaLiga

Oviedo, 12 ago (EFE).- El Real Oviedo ha confirmado su voto en contra del acuerdo entre el fondo CVC y LaLiga, negativa que ha manifestado en la Asamblea de clubes celebrada este jueves pero que no es definitiva ya que 'no está en desacuerdo con el concepto general del mismo, sino con la forma en que se ha ejecutado y planeado la operación'.

La entidad azul, que coincidió en su voto en contra con Real Madrid, Barcelona y Athletic de Bilbao, ha argumentado que lo ideal para apoyar sin fisuras dicha operación es que esta se hubiese realizado a través de 'una licitación abierta y transparente, a través de la cual se hubiera podido lograr un acuerdo más beneficioso para todos'.

El club insiste en que esa misma transparencia aplicada a los criterios de reparto de los fondos hubiese servido para 'aclarar los motivos por los que el Real Oviedo resulta perjudicado a nivel competitivo respecto al resto de equipos de la categoría'.

Votar en contra por esas diferencias no deja al club fuera del reparto si no lo ratifica a posteriori, por lo que la entidad entra ahora en un periodo de reflexión en el que tendrá que decidir si acepta o no participar en el acuerdo, ya que rechazar los fondos 'supondría una desventaja competitiva importante'.

El propio presidente de LaLiga, Javier Tebas, contempló la posibilidad de que alguno de los clubes que manifestó su desacuerdo acabe entrando finalmente en la operación a pesar de su voto, posibilidad que aún está sobre la mesa.

'Aunque ese equipo de Segunda haya votado en contra, igual al final sigue habiendo 39 clubes que se adhieren al proyecto y no solo los 38 que votaron a favor', señaló el máximo dirigente de la LFP en su comparecencia de este jueves y en referencia a los topes salariales que se diseñarán en las próximas horas. EFE

