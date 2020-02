El Palma denuncia insultos racistas contra Diego Nunes en Zaragoza

Madrid, 23 feb (EFE).- El Palma ha denunciado que un sector de la afición del Emotion Zaragoza profirió insultos racistas contra el jugador Diego Nunes durante el partido de la vigésima segunda jornada de la Primera división española de fútbol sala, disputado en el CDM Siglo XXI de Zaragoza.

El club de las Islas Baleares indica en su página web que 'al final del encuentro se vivió un hecho repudiable y que hay que conseguir erradicar en el deporte con gritos de contenido racistas en un sector del pabellón que llamó 'mono, mono' al jugador Diego Nunes de algunos aficionados presentes en el partido y que provocaron el enfado de jugador y compañeros mientras enfilaban el camino a vestuario'.

'Desde la entidad queremos remarcar que no se pueden tolerar este tipo de actitudes ni en los pabellones ni fuera de ellos. Es responsabilidad de todos actuar contra estas conductas y dar ejemplo para que no se repitan. Instituciones, clubes y aficionados. No hay lugar para silenciar y solo podemos solventarlo denunciando para expulsar de las pistas a estos energúmenos. Sean del equipo que sean', apunta el Palma Futsal.

El acta arbitral no refleja estos cánticos al acabar el encuentro, en el que el conjunto balear se impuso por 0-2.

El Emotion también ha expresado a través de su cuenta oficial en Twitter que en Zaragoza condenan 'cualquier acto racista o xenófobo' y que aunque no tiene constancia de los hecho va a abrir una investigación.

. 'La afición zaragocista es ejemplar en todos los momentos, sea cual sea la situación deportiva. Si algún hecho puntual de algún aficionado no ha estado a la altura, condenamos la situación', indica.

Apunta el club aragonés, no obstante, que no tienen 'constancia ninguna de que hoy haya habido algún comportamiento indebido por parte de algún aficionado'. 'Sin embargo, dados los comentarios en redes sociales, desde el club se va a abrir una investigación para poder tomar las medidas oportunas', concluye el comunicado. EFE